الامارات | البرتغال سعيدة بعد العثور على طفل فُقد في غابة

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال سعيدة بعد العثور على طفل فُقد في غابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت البرتغال، أمس، بعد العثور على طفل عمره عامان، كان قد فُقد منذ صباح الأربعاء الماضي، حيّاً بعد 40 ساعة في منطقة غابات في بلدة بروينكا-إيه-فيلها، على بعد نحو أربعة كيلومترات من منزل والديه.

وشاهد مارّة الطفل، ويدعى ليتل نواه، وأبلغوا الشرطة على الفور، طبقاً لما ذكرته صحيفة «داريو دي نوتيسياس» ووسائل إعلام أخرى، أمس، نقلاً عن السلطات.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه من المحتمل أن يكون الطفل قد هرب، ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود عمل غير قانوني. وكان الطفل مصاباً بخدوش طفيفة، وضعيفاً، لكن بخلاف ذلك كان بخير.

ولأسباب متعلقة بالسلامة، قضى الليل في مستشفى في منطقة «كاستيلا برانكو».

وكان البحث عن الطفل، الذي شارك فيه نحو 130 فرداً، بمساعدة طائرات مسيرة ومتطوعين، قد جعل البرتغال بأسرها في حالة من التوتر الشديد.

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