الامارات | الصين تكشف عن وحيد قرن عملاق عاش قبل 26 مليون سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكشف عن وحيد قرن عملاق عاش قبل 26 مليون سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت حفريات عثر عليها في إقليم جانسو شمال غرب الصين النقاب عن فصيل من وحيد القرن العملاق، لم يكن معروفاً من قبل، كان يعيش منذ أكثر من 26 مليون سنة.

وتسلط الحفريات، التي تشمل جمجمة واثنتين من فقرات الظهر عثر عليها في حوض لينشيا، الأضواء على تطور وحيد القرن القديم، وهو واحد من أضخم الثدييات البرية على الإطلاق.

ويشير توزيع حفريات وحيد القرن العملاق، بعدما عثر على حفريات أخرى في الجانب الآخر من جبال الهيمالايا في باكستان، إلى أن «هضبة التبت لم تكن قد وجدت بعد ولم تكن حائلاً أمام حركة أكبر الثدييات البرية». وكان وحيد القرن العملاق، ويحمل اسم باراسيراثيريوم لينشيانيز، بلا قرن وله رقبة طويلة وربما يصل وزنه إلى 20 طناً أي ما يعادل أفيالاً عدة.

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