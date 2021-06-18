مبتعرفش تتكلم عربي.. أهم تصريحات نور عمرو دياب عن حياتها وعلاقتها بوالدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب من طليقته الفنانة شيرين رضا، في فيديو بث مباشر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي«انستجرام» وذلك للرد على بعض الأسئلة التي يطرحها عليها متابعوها.

وشاركت الفنانة شيرين رضا ابنتها خلال فيديو البث الذي شاركته، لكنها فضلت عدم الظهور، وبمجرد مشاركتها في البث طلبت من ابنتها استكمال الحديث باللغة العربية حتى يفهم الجميع ردودها على الأسئلة الموجهة لها.

وخلال مقطع البث فشلت نور عمرو دياب في التحدث باللغة العربية، والإجابة على كل الأسئلة وقالت إنها تشعر بحالة من الخجل لأنها لا تجيد العربية وذلك بسبب وجودها خارج مصر منذ فترة طويلة وحديثها الذي اعتادت عليه كان دائمًا باللغتين الإنجليزية أو الإسبانية.

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وتساءل أحد متابعيها عن ابتعاد والدها الفنان عمرو دياب عنها وعدم ظهوره عها قائلة: «هو يتواجد بشكل دائم في مصر وأنا خارجها حيث أقيم بلندن في الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا ولم أستطع المجيء إلى مصر كثيرا».

كما تلقت نور دياب خلال البث المباشر طلبا غريبًا من أحد متابعيها إذ طلب منها الاتصال بوالدها الفنان عمرو دياب وذلك خلال فيديو البث الذي شاركته معهم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وردت نور على طلب اتصالها بوالدها عمرو دياب بأنها «لن تستطيع التواصل إليه في الوقت الحالي نظرًا لانشغاله».

وحلت نور عمرو دياب على متابعيها أمس في بث مباشر، لتكشف كواليس وأسرار من حياتها الشخصية بجانب أنها دائمة التفاعل مع تابعيها على «انستجرام».

وكانت نور قد تفاعلت مع إحدى صور الفنانة دينا الشربيني عندما كانت رفقة الفنانة اللبنانية مايا دياب، وحمدي بدر، وكتبت في تعليقها على الصورة التي أخذت في لبنان: «القديم ذهب».