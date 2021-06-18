منى فاروق بفستان الزفاف: أنا ست منفصلة هتجوز إللي ربنا كاتبهولي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور ظهرت من خلالها بفستان الزفاف.

وتألقت منى فاروق، بفستان أبيض، منفوش وبحمالات رفيعة، مصنوع من الورود، من الورود البارزة بتوقيع «غالي»، مع شعر باللون الرمادي، وتسريحة شعر قصيرة مرفوعة.

كما اعتمدت الفنانة على الترابي السموكي، وتاج كبير من مرصع بالفصوص اللامعة.

منى فاروق: أنا منفصلة وهتجوز اللي ربنا كتبهولي

وتحدثت «فاروق» مؤخرًا خلال مقطع فيديو عن زواجها، حيث أكدت أنها لا تحبذ الرد على حقيقة ارتباطها من عدمها وتركت الأمر لترجيحات متابعيها.

أما عن الزواج، ردت الفنانة: «أكيد هتجوز اللي ربنا كتبهولي في السما، عادي أنا ست منفصلة، والمنفصلة تتجوز تاني وتالت وعاشر».