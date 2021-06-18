صفحة تتحدى «ماما دهب» باسم «مطعم بابا دهب»: «معندناش منيو أنت وظروفك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف شاب يدعى «محمود عبد الفتاح» عن تحديد لمنال غريب صاحبة عربة الأكلات السريعة بوسط القاهرة والشهيرة بـ «ماما دهب» بإعلانه اسم مطعمه «بابا دهب» وسط حالة من السخرية بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما دشن صفحته على الموقع ولاقى إقبالا كبيرا من رواد السوشيال ميديا.

وأكد محمود عبد الفتاح مسؤول صفحة «بابا دهب» ويعمل في مجال «التسويق و«إنشاء المحتوى» منذ 8 سنوات أن الصفحة التي تحاكي مطاعم «الفاست فوود» وتقدم عروضا على طريقة المطاعم بشكل ساخرن الهدف منها إيصال رسالة تخص مجال الماركتينج.

واعتبر الشاب خلال حديثه لـ«هن» أن الصفحة تحمل مفهوم الـ «Jacking Trend» وهو التسويق بطريقة خاصة جدًا تعتمد على المحتوى الرائج وهي أن بعض الأشخاص يبحثون عن طريقة تسويقية مرتبطة بالتريند المعروف حاليًا على وسائل التواصل باسم «ماما دهب».

ووجه انتقادات لـ ماما دهب قائلًا:«مش مطلوب إني أكون قاعد في قهوة أو مطعم ويجي شخص يقولي أصول الإتيكيت والكلام وأقول ايه وماقولش ايه أو يطلب مني أضحك إزاي بصوت عالي أو بصوت واطي، النيوز جاكينج والترند جاكينج من الحاجات المهمة جدًا للاعتماد عليها وإدراجها ضمن الأفكار التسويقية ولا بد من الاستفادة بها ولكن باستخدام العقل والوقوف على أشياء معينة تخص مبادئ التسويق حسبما يناسب المجال نفسه».

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وأوضح عن فكرة منافسة «ماما دهب»: «مش بنقلل من النقيض لأن الاتجاه كان على عكس تصرفاته واحنا بنحاكي فكرة مطعم بيسمح للناس بطريقة ساخرة بحرية الضحك وبيقدم أكلات كتير منها ليّة بقري بالقرصيا وبتاخد طحينة كتير ومعندناش منيو أنت وظروفك».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد منشورات الصفحة الذي يحمل رسالة لـ «ماما دهب»: «صوتك واطي ليه يا قلب بابا؟ شعارنا الضحك من غير سبب، زي الدهب كل واضحك وكركر واتبسط ماحدش واخد منها حاجه يا ولادي».