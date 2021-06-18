بسبب ملابسها.. ميدو يغلق التعليقات على متابعيه في صورته مع زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة تجمعه بزوجته يسرا الليثي، خلال قضائهما عطلتهما الصيفية.

وظهرت زوجة ميدو، بملابس صيفية مفتوحة، حيث ارتدت هاف ستوميك منقوش، كاشف للبطن، مع جيبة مفتوحة كشفت عن ساقيها، واعتمدت زوجة اللاعب على الظهور باللون البرونزي، التي اكتسبته من «التان».

وعقب نشر الصورة بدقائق، قرر «ميدو» غلق خاصية التعليقات حتى لا يتمكن متابعيه بكتابة تعليقات غير لائقة على إطلالة زوجته، عكس ما اعتاد.

ميدو يفتح النار على لجنة الزمالك السابقة

وكان نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، قد طلب من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، فتح تحقيق عاجل مع اللجنة المؤقتة السابقة التي كانت تدير شؤون نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، بعد اتهامه اللجنة السابقة للقلعة البيضاء بإهدار الملايين من أموال النادي أثناء توليهم مسؤولية إدارة النادي.