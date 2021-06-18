هل تحلم بالطعام؟.. إليك سبب حدوث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لماذا نحلم بالطعام؟.. في حين أنه من المغري الاعتقاد بأن السبب هو الجوع فقط، فقد يكون للطعام في أحلامنا معانٍ خفية.

وفقا لموقع thelist، لكل طعام تفسير معين، على سبيل المثال إذا حلمت بتناول المشمش فإن ذلك علامة على أنك تنكر شيئًا ما، بينما إذا حلمت بالكعكة فإن ذلك قد يعني أن أهم أمنياتك ستتحقق، والدقيق يعني أنك تعيش حياة مقتصدة ولكن سعيدة، لكن كم يجب أن نصدق؟.

وفقًا للدكتورة فيرونيكا توناي، عالمة النفس ومؤلفة العديد من كتب الأحلام، فإن التفسيرات التي تقدمها قواميس الأحلام لا تعني بالضرورة أي شيء، ومع ذلك، قد يكون للطعام بشكل عام معنى مجازي ، ويمكن أن يكون مؤشرا على الطرق التي نرعى بها أنفسنا.

يمكن أن يعكس الطعام الذي تحلم به الطرق التي تعتني بها بنفسك

كما لاحظت الدكتورة فيرونيكا توناي، لا يظهر الطعام بالضرورة في أحلامك لأنك تريد تناوله، غالبًا ما تقدم الوجبات المختلفة معاني أعمق حول الطرق التي ندلل بها أنفسنا عندما تحتاج عقولنا وأجسادنا إلى رعاية إضافية.

وتقول: "إذا شعرت في الأحلام بالحرمان من طعام معين أو إغرائك به، فقد تحتاج في الواقع إلى نوع معين من" التغذية "التي يمثلها الطعام، على سبيل المثال، أنت تحب الكعك، وتحلم أثناء تناولك للسلطة، بأنك تتوق إلى كعكة، بالإضافة إلى الدافع الواضح لتحقيق الرغبة في الحلم، أحب أن آكل دونات، ضع في اعتبارك أن ما تحتاجه حقًا هو ما يمثله لك الكعك ".

وتضيف: "الطعام يظهر بشكل شائع في الأحلام ويمكن أن يرمز إلى رغبتك في شيء أو شخص ما، من المهم أيضًا ملاحظة ما إذا كنت تأكل بمفردك أو مع شخص ما في الحلم، حيث قد يكون معنى الحلم مرتبطًا بشكل أكبر بحاجتك إلى التواصل البشري، إذا كنت تحضر وجبة، فقد يشير ذلك إلى أنك تستمتع بمشاركة معرفتك وحكمتك مع الآخرين، بالطبع، من المهم ملاحظة أنه ليس كل حلم له دلالة، إذا كنت منزعجًا بشكل خاص من كابوس غريب من الحديث عن السندويشات أو المخللات التي تطاردك، فلا تدع ذلك يفسد يومك، لا يمكن أن يعني شيئا على الإطلاق".