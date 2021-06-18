ما السر وراء التعرق الغزير.. وماذا يقول عرقك عن صحتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر التعرق أمرًا طبيعيًا تمامًا، فنحن جميعًا نتعرق بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة، لكن في بعض الأحيان، قد يكون التعرق المفرط أو التعرق غير الكافي مشكلة، ماذا يمكن أن يقول العرق عن الصحة؟ سؤال يراود الكثيرين، نجيبه لكم من خلال موقع express.

التعرق أمر طبيعي إذا شعرت بالحرارة أو مارست الرياضة، ولكن قد يتعرق بعض الأشخاص بشكل مفرط إذا كانوا يتعرقون عندما لا يحتاج الجسم إلى التبريد، فوضح الدكتور آدم فريدمان، استشاري الأمراض الجلدية في عيادات ستراتوم: "نتعرق لأن نظامنا العصبي اللاإرادي الذي ينظم العمليات الجسدية الرئيسية، يرسل رسائل إلى الغدد العرقية لإنتاج العرق".

يساعد التعرق في التحكم في درجة حرارة الجسم عن طريق تبريدنا من خلال التبخر، في الأشخاص الذين يتعرقون أكثر، قد يكون سبب ذلك أن جهاز التنفس الاصطناعي يرسل إشارات تعرق أقوى، وقد ينتجون أيضًا المزيد من العرق من الغدد العرقية.

وتابع الدكتور فريدمان: "التعرق المفرط أو عدم التعرق الكافي يمكن أن يكون مشكلة، فيمكن أن يسبب السابق ضغطًا نفسيًا شديدًا وإحراجًا، يمكن أن يشعر الناس بالحرج من تعرق راحتي اليدين والقدمين وتقطير الوجوه المبللة"، ومن النادر جدًا ألا تكون قادرًا على التعرق، حيث يمكن أن يسبب اللامائي الدوار والانهيار

تحقق من وجود مشاكل هرمونية مثل زيادة أو انخفاض وظيفة الغدة الدرقية، وهي سبب شائع للتعرق، وفي حالة فرط التعرق طويل الأمد، عادة ما تكون مشكلة وراثية لا يوجد علاج سهل لها، "أمراض الغدة الدرقية، مشاكل الهرمونات وبعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب" يمكن أن تسبب أيضًا فرط التعرق.

هل يمكن أن يشير لون ورائحة العرق إلى وجود مشكلة في صحتك؟

وفقًا للدكتور فريدمان، يمكن أن يتغير لون العرق أحيانًا نتيجة تناول أدوية مختلفة مثل ريفامبيسين، ناصحًا: "هذا يمكن أن يجعل العرق يتحول إلى اللون البرتقالي الزاهي".

وتابع: "في كثير من الأحيان، يمكن إغفال المواد التي يتم تناولها في العرق بما في ذلك الأدوية وبعض المواد الغذائية مثل الفلفل الحار والكاري وما إلى ذلك."

وأضاف: "بعض المشاكل الصحية مثل مرض الكبد في مراحله الأخيرة تنبعث منها رائحة غير عادية من الجلد والتي من المحتمل أن تنتقل عن طريق العرق".

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من فرط التعرق مقابل التعرق "الطبيعي"؟

يمكن أن يصيب فرط التعرق الرجال والنساء من جميع الأعمار، فتقول فيكتوريا وايتلي، طبيبة، إنه غالبًا ما يكون مرئيًا بسبب حبات من العرق المتساقط تتشكل على الجلد، أو على شكل بقع رطبة على الملابس.

وتابعت: "إنها مشكلة شائعة نسبيًا - يُعتقد أنها تؤثر على واحد من كل ثلاثة أشخاص من كل ، يمكن أن تتطور الحالة في أي عمر، على الرغم من أنها تبدأ عادةً أثناء الطفولة، وغالبًا ما يُفترض خطأً أن فرط التعرق لا يمثل سوى مشكلة للأشخاص خلال أشهر الصيف الدافئة، مع اندهاش الكثيرين لمعرفة أن التعرق المفرط يمكن أن يحدث في أي وقت من العام، بما في ذلك خلال فصل الشتاء".

وأشارت إلى أن هناك طرقًا شائعة قد يحاول الأشخاص مواجهة التعرق المفرط بها مثل حقن البوتوكس ومزيلات العرق الموصوفة وما إلى ذلك، منوهة إلى أنها تدابير مؤقتة لإبقاء الحالة في مكانها لفترة قصيرة من الوقت، بدلاً من معالجة السبب الأساسي للمشكلة للحصول على نتائج دائمة.

هل يختلف "العرق الناتج عن الإجهاد" عن العرق المرتبط بالتمرين أو درجة الحرارة؟

قالت وايتلي: "بشكل عام، فإن المعدل الذي نتعرق فيه يعتمد على درجة حرارة أجسامنا، وبالتالي كلما زادت سخونتنا زادت احتمالية تعرقنا، لذلك، فليس من المستغرب أن نتعرق عندما نمارس الرياضة أو عندما نكون في مناخ دافئ".

واستطردت: "هناك سبب رئيسي آخر للتعرق المفرط وهو المواقف التي نشعر فيها بالعاطفة أو القلق - مثل تعرق راحة اليد أثناء مقابلة عمل، في هذه الحالات، غالبًا ما يتم تنشيط هرمونات التوتر لدينا، مما يتسبب في زيادة إفراز الغدد العرقية للعرق، بدلاً من كونها زيادة في درجة حرارة الجسم وحدها مما يؤدي إلى تعرق الفرد ".

هل يؤثر نظامنا الغذائي على مقدار التعرق؟

وأشارت وايتلي إلى أن هناك عدة أسباب تجعلنا نتعرق عندما نأكل، بينها الطعام الساخن، سواء كان ساخنًا في درجة حرارته أو بهاراته الساخنة، فتحتوي القناة الهضمية على العديد من الهرمونات والأطعمة المختلفة يمكن أن تسبب العديد من ردود الفعل المختلفة، بما في ذلك التعرق.

وأضافت أنه يمكن للأطعمة التي تحفز إفراز الأنسولين أو تناول كميات كبيرة من الطعام بسرعة أن تجعل الناس يتعرقون، فإن الأشياء التي تجعل شخصًا ما يتعرق قد لا تجعل شخصًا آخر يتعرق بالضرورة - يمكن أن تكون ردود فعل الطعام هذه فردية جدًا.

متى يكون التعرق مؤشرًا على المرض؟

إذا كان تعرقك يؤثر على عملك اليومي، وحياتك الشخصية، ويؤثر على احترامك لذاتك أو ثقتك بنفسك، فمن المفيد دائمًا الاستعانة بخبرة طبيبك الذي يمكنه إحالتك لمزيد من الفحص أو العلاج، خاصةً إذا كان الأمر كذلك.

وأوضحت وايتلي أنه إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية أثناء التعرق المفرط، فعليك طلب المساعدة من طبيب عام مؤهل يمكنه التحقيق في الأمر بشكل أكبر:

-استمرت لمدة ستة أشهر على الأقل

-يمنعك من ممارسة أنشطتك اليومية

-يحدث مرة واحدة على الأقل في الأسبوع

-يحدث في الليل (كنت تعاني من التعرق الليلي)

-لديك تاريخ عائلي من التعرق المفرط

-كنت تتناول دواء لحالة أخرى.