كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 10:43 مساءً - عندما يتعلق الأمر بألوان الشعر، لا شيء يضاهي اللون الأحمر. سواء كانت رقيقة وناعمة أو جريئة ونابضة بالحياة، فهي ملفتة للانتباه ورائعة. إذا كنت قد فكرتِ يوماً في اللون الأحمر، فهذا هو الوقت المناسب بالتأكيد لتواكبي صيحات ألوان صبغات الشعر لصيف 2021. إليك أحدث ألوان صبغات الشعر الأحمر بتدرجاته الرائعة التي يمكنك تجربتها.

أحدث ألوان صبغات الشعر بتدرجات الأحمر

أجمل ألوان صبغات شعر أحمر بتدرجات مختلفة تناسب جميع أنواع البشرة

صبغات الشعر الأحمر العنابي

يضفي هذا اللون جاذبية لا تضاهى للبشرة الحنطية

لطالما كان لون الشعرالأحمرالداكن اتجاهاً شائعاً لسبب وجيه. لون نابض بالحياة وذو طابع مميز. مثالي للشخصيات الجريئة، يكون الظل أكثر جاذبية مع البشرة المتوسطة أو الداكنة مع عيون داكنة. إذا كان لديك لون بشرة مختلف أو كنت تفضلين مظهراً أكثر نعومة، ففكري في تألق اللون الأرجواني بدلاً من ذلك.



صبغات الشعر الأحمر البنفسجي

يعدّ هذا اللون من الألوان الصاخبة العصرية التي تناسب المرأة الجريئة

الأحمر البنفسجي هو ظل غريب يمزج بين الأحمر والأرجواني معاً. وهو من الألوان العصرية التي تناسب السيدات اللواتي يعشقنَّ الإطلالات الجريئة، يبدو جميلاً بشكل خاص عندما يقترن ببشرة داكنة وعيون داكنة. يُعتبر مثالياً للسيدات اللواتي يفضلنَّ صبغة حمراء ذات مظهر طبيعي وهي مجرد لمسة جريئة.

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صبغات الشعر الأحمر الفراولة

يعتبر هذا اللون خياراً رائعاً لصاحبات البشرة الفاتحة

يبدو هذا اللون جميلاً بشكل خاص لصاحبات البشرة الفاتحة ذات النغمات الوردية. الظل هو ظل طبيعي ودافئ من اللون الأحمر مع الكثير من الحياة. يُمكن أن يكون هذا اللون خياراً رائعاً ويوفر مظهراً جميلاً للعديد من السيدات. يُعتبر مثالي بشكل خاص للواتي يسعين إلى التغيير بلون شعرهن واعتماد اللون الأحمر لأول مرة.

صبغات الشعر الأحمر النحاسي

يعدّ هذا اللون من أكثر ألوان صبغات الشعر رواجاً

النحاسي الأحمر هو مزيج غني ومكثف من الأحمر والبرتقالي . يتناسب اللون مع البشرة الفاتحة والمتوسطة مع نغمات خوخية أو ذهبية وعيون زرقاء أو خضراء أو عسلي. إذا لم تكوني مستعدة تماماً للَّون النحاسي، فيمكنك التفكير في تجربة لمسات نحاسية بدلاً من ذلك.



صبغات الشعر الأحمر روبي

صبغات الشعر الأحمر روبي تعد من ألوان الشعر الرائجة

مستوحى هذا اللون من الحجر الكريم الذي يحمل نفس الاسم، يتميز شعر الياقوت الأحمر بظلال حمراء كثيفة ومشرقة. يظهر اللون الدرامي لافت للنظر بشكل خاص عند إقرانه بعيون زرقاء فاتحة أو خضراء. لا تترددي في إختياره فسيبدو اللون رائعاً ويقدم بسهولة ميزة عصرية جديدة لمظهرك.

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صبغات الشعر الأحمر الذهبي الوردي

صبغات الشعر الأحمر الذهبي الوردي لإطلالة عصرية جذابة

هو أحد ألوان الشعر الأكثر شعبية في الوقت الحالي. الظل الفريد عبارة عن مزيج من النحاس والوردي ويمكن تعديله ليكون إما كثيفاً أو دقيقاً. يتناسب المظهر الجريء والعصري مع البشرة الداكنة أو الزيتونية بألوان تحتية باردة والعيون البني أو الأزرق الجليدي أو الأخضر الزمردي.



صبغات الشعر الأحمر مع الخصلات الشقراء

يُعد اختيار الهايلايت الأشقر طريقة ممتازة لتنعيم تأثير الشعر الأحمر. للظلال الفاتحة من اللون الأحمر، اختاري الهايلايت الأشقر الكريمي وللأحمر الداكن، اختاري الهايلايت الذهبي. اللون اللافت للنظر جريء وأنيق بنفس الوقت، وهو مثالي لخلق مظهر فاخر.



صبغات الشعر الأحمر البني

صبغات الشعر الأحمر البني تعد من أكثر ألوان الشعر رواجاً

تُعتبر ألوان الشعر الممزوجة من أهم اتجاهات الشعر، ومن بينها اللون الأحمر المائل إلى البني. اللون الأنيق، الذي يمكن أن يكون مشابهاً للأحمر. ولكن غالباً ما يكون أكثر ثراءً، مثالي للسمراوات التي ترغبنَّ في تجربة اللون الأحمر. أما اللون البني الفاتح فهو يجمع بين الظلال ذات اللون الأحمر الذهبي المتوسط مع درجات اللون البني المتوسط. يبدو اللون ملفتاً للنظر بشكل خاص على من لديهم بشرة فاتحة أو خزفية وعيون زرقاء أو خضراء أو بنية دافئة.

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