بعد اتهامها له بالاغتصاب الزوجي.. شاهد صور زفاف تميم يونس وندى عادل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل، أثارتها، ندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس، بعدما أكدت خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعرضها للاغتصاب الزوجي.

وظهرت «عادل» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وأكدت طليقة تميم يونس، أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

صور زفاف تميم يونس وندى عادل

وكان رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» سادت بينهم حالة من الغموض حول حقيقة زواجه منها، بسبب عدم انتشار أي صور منتشرة بشكل مكثف لزفافهما الذي يعود إلى عام 2016، قبل شهرتهما بشكل كبير.

وظهرت «ندى» خلال الصور بفستان زفاف أبيض، رقيق، من الجوبير، وله اكستنشن من التُل، مع تسريحة شعر منسدلة ومرفوعة.

الجدير بالذكر أن تميم يونس هو صاحب الأغنية الشهيرة «سالمونيلا» التي عرضته لانتقادات لاذعة أدت في النهاية لحذفه للأغنية.