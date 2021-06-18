تحرش وعنف واغتصاب زوجي.. 3 قضايا شائكة بطلها تميم يونس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم صانع المحتوى والمؤدي لبعض الأغنيات الشاب تميم يونس، العديد من القضايا الشائكة التي أثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأعوام الماضية بدأت بسيل من الانتقادات بعدما طرح أغنية بعنوان «انتي أي كلام» وأخرى بعنوان «سالمونيلا» مرورًا باتهامه لأحد الأطباء بالتحرش به وانتهت هذه القضايا باتهامات من طليقته «ندى عادل» بتعرضها للاغتصاب الزوجي قبل الطلاق خلال الساعات الماضية.

تميم يونس والتحقير من المرأة

قبل سنوات طرح تميم يونس أغنية بعنوان «انتي أي كلام» ولاقت ردود أفعال رافضة وانتقادات من البعض ليقدم بعدها أغنية بعنوان «سالمونيلا» على النسق نفسه، وهو الهجوم والتحقير للحبيبة أو الزوجة في إطار يبدو كوميدياً ضاحكاً وسط مجموعة من الراقصين وصوت الجيتار.

بعد طرح سالمونيلا زادت حالة الانتقادات ضد تميم يونس، وهو ما دفع المحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة توجيه رسالة بشأنها عبر حسابها بموقع فيس بوك قائلة: «دي جريمة كراهية تتعمل فى بلد مفيهاش ميثاق إعلامى أو قانون بيحمي الناس من العنصرية، حلال عليه القرشين والترند وبرامج السهر اللى هتركب على الترند، بس ما يطلعش هو يعمل فيها المثقف الفهيم بتاع المبادئ اللى بيواجه مجتمع ذكوري لأن حضرتك فتحت باب التنمر والعنف ضد البنات والستات مش عارفين اخره ايه».

واقعة الطبيب المتحرش

وارتبط اسم «تميم يونس» بقضية طبيب الأسنان المتحرش بعدما أعلن في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» أنه تعرض للتحرش من قبل الطبيب قائلًا:«الواقعة حدثت وكان عمري 22 عاما، أثناء فترة الخطوبة، عندما ذهبت لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول».

وكشف تميم عن تفاصيل واقعة التحرش قائلًا: «ذهبت إلى العيادة صحبة خطيبتي وكانت تنتظرني في الخارج وتلقيت أسئلة غريبة وجنسية من الطبيب وطلب أن يعطيني حقنة في العضل وشد بنطالي وأمسك بعضوي الذكري على حد تعبيره».

طليقة تميم يونس تتهمه بالاغتصاب الزوجي: لما واجهته قالي اضربيني «فيديو»

تميم يونس يعود لإثارة الجدل بسبب طليقته

وخلال الساعات الماضية عاد اسم تميم يونس ليثير حالة من الجدل من جديد بعدما كشفت طليقته ندى عن تعرضها للاغتصاب الزوجي وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأوضحت «عادل» خلال مقطع الفيديو أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي على يد تميم يونس وقت زواجهما، وأنها تشعر بحالة غير جيدة لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.