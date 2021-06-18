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طريقة عمل الفشار بالجبنة.. حار وشيدر

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفشار بالجبنة

الفشار بالجبنة، اختيار جيد للعديد من الأشخاص، الذين يبتعدون عن المزاج التقليدي، ويفضلون إضافة الجبن إلى طعامهم. 

وإليكِ عدة طرق لعمل الفشار بالجبنة في المنزل، بطريقة سهلة وبسيطة، وبخطوات سريعة. 

الفشار بالجبنة

مكونات الفشار بالجبنة

نصف كوب حبوب ذرة

بهارات جبنة

زيت نباتي

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طريقة عمل الفشار بالجبنة

على نار هادئة، ضعي ملعقة من الزيت، في وعاء متوسط الحجم، ثم أضيفي له حبوب الذرة.

قومي بتغطية الوعاء جيدا.

اتركي الوعاء على النار، وقلبيه بيدك، حتى تتأكدين من نضج جميع الحبوب، إلا أن يصبح الفشار جاهزا.

ضيفي بهارات الجبن إلى الفشار، حتى يصبح جاهزا للتناول.

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الفشار بالجبنة الشيدر

مكونات الفشار بالجبنة الشيدر

ذرة فشار 

زبدة

زيت

جبنة شيدر مبشور أحمر 

جبنة شيدر مبشور اصفر

بهارات مشكلة

زعتر

ملح 

فلفل أسود

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طريقة عمل فشار بالجبنة الشيدر

في البداية، قومي بتذويب الزبدة مع الزيت ثم ضيفي البهارات والزعتر

ضيفي ذرة الفشار وغطي الوعاء واتركيه حتى ينضج

ضعي الفشار في طبق التقديم ثم ضيفي خليط الجبن وقدميه ساخنا

الفشار الحار بجبن الشيدر

مكونات الفشار الحار بجبن الشيدر 

ذرة فشار

كوبان من الجبنة الشيدر.

كوب زيتون أسود.

ثلث كوب من الشطة البودرة

فلفل.

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طريقة عمل الفشار الحار بجبن الشيدر 

قومي بعمل ذرة الفشار بالشكل التقليدي

بشر الجبنة إلى قطع صغيرة، وامزجيها مع الشطة.

قطعي الزيتون إلى شرائح، وتخلصي من سوائله.

ضعي بودرة الشطة على الفشار، ثم ضيفي الجبن المبشور، والزيتون بشكل متساوي.

ضعي وعاء الفشار في الميكرويف، حتى تمتزج المكونات جيدَا. 

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5 فوائد صحية لتناول الفشار

كان موقع NDTV، ذكر 5 فوائد صحية للفشار، جاءت كالتالي:

- مُلين طبيعي

- مفيد لمرضى السكري

- مضاد للأكسدة

- يساعد على تقليل الوزن

- خال من مادة الجلوتين

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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