عودة وأد البنات والحوادث الغريبة بالهند.. العثور على رضيعة في صندوق خشبي بالنهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، أثارت إحدى الحوادث في دولة الهند الكثير من الجدل، عقب العثور على طفلة رضيعة في صندوق خشبي يطفو على نهر الغانج في الهند، ما أعاد الحديث عن ظاهرة وأد البنات في الهند مره أخرى، فعندما كان هناك قارب يبحر في نهر الغاج بولاية أوتار براديش بشمال الهند، سمع الركاب صراخ طفلة قادم من الصندوق الخشبي الذي يطفو أمامهم على سطح النهر.

وتلك الحادثة ليست هي الأشد غرابة في الهند، وإنما دوما ما تشهد جرائم جريمة خاصة بحق الأنثى، سواء الاغتصاب، أو مواقف طريفة في الأفراح، يستعرضها التقرير التالي.

لحظة العثور على الرضيعة في صندوق خشبي بالنهر

وعلى الفور، التقط ركاب المركب الصندوق الخشبي، وقام أحد الركاب ويدعى غولو تشودري بالتقاط الصندوق، ليكتشف على الفور أن به رضيعه ملفوفة بوشاح أحمر اللون، بصور الآلهة الهندوسية، وفق «سكاي نيوز»، نقلا عن صحيفة «الصن البريطانية».

وبعد العثور على الفتاة، قام الرجل الذي قام بالتقاطها بالتوجه بها إلى المستشفى لفحصها طبيا، وعقب قيام الأطباء بفحصها جيدا، أفادت التقارير بأن حالة المولودة جيدة، ومن المقرر نقلها في وقت لاحق إلى دار للرعاية الاجتماعية، فيما أكدت حكومة الولاية أنها ستغطي تكاليف رعاية الطفلة.

تجاهل ركاب المركب لصراخ الطفلة

وبعد انتشار تلك القصة عبر وسائل الإعلام المختلفة، قال «تشودري» في تصريحات صحفية، إن الركاب الآخرين الذين كانوا متواجدين في المركب تجاهلوا صراخ وبكاء الطفلة، ولكنه على الفور سارع لإنقاذها، مشيرا إلى أنه تفاجأ كثيرا بعد ما رأى الطفلة في الصندوق، ونظرا لتصرفه النبيل، قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، إنه سيتم مكافأته بمنزل جديد ومزايا حكومية.

وأوضحت الشرطة المحلية، أن الصندوق الذي تم العثور على الطفلة به، كان يحتوي على بطاقة برج مدون بها وقت وتاريخ ميلادها، ما جعل المسؤولين يسارعون للتحقيق في كيفية وصول الطفل إلى النهر.

لم يكن هناك ما يثبت أن تلك الرضيعة تم التخلي عنها بسبب جنسها، ولكن المؤشرات الأولية تدل على أن معدلات وأد الفتيات في الهند كبيرة، وأنها من أكثر الدول التي تحرص على وأد البنات في العالم.

قتل مغتصب على يد 200 امرأة انتقاما منه في الهند

لم تكن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها والتي برزت من خلالها قضية العنف ضد النساء في الهند،، ففي الساعات القيلية الماضية انتشر مقطع فيديو لمقتل شخص قاتل ومغتصب على أيدي 200 امرأة انتقاما منه ولما فعله بهم، إذ حرصوا على قتله أثناء خروجه من المحكمة عام 2004، وبالرغم من أن الواقعة منذ سنوات عديده، إلا أن مقطع الفيديو عاد للانتشار مره أخرى في الهند خلال الساعات القليلة الماضية.

استبدال العروس بأختها في حفل زفافها

وفي واقعة فريدة من نوعها، شهدت الهند حادثة غريبة خلال حفل زفاف، حيث توفيت العروس بنوبة قلبية أثناء تبادل أكاليل الزهور التقليدية مع عريسها في بداية الحفل، فاستبدلها العريس بشقيقتها ليتمم عرسه، وأفادت شبكة الأخبار الهندية الآسيوية "نيوز 18 براديش"، بأن العروس وتدعى سوربي، انهارت وتوفيت في بداية حفل زفافها في الهند، فتزوج العريس مانجيش كومار، من أختها الصغرى بدلا منها.