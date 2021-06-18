انتبه.. علامة في عينيك تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

قد يكون من الصعب جدًا اكتشاف أعراض ارتفاع الكوليسترول، حيث يتم تشخيصها عادةً عن طريق فحص الدم فقط، ولكن قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة، ويجب أن تفكر في تغيير نظامك الغذائي أو نمط حياتك، لأنه سببًا رئيسيًا لارتفاع الكوليسترول، وظهور العلامة التالية المتعلقة بالرؤية والتي قد تسبب العمى، وفقًا لما نشره موقع express.

ارتفاع الكوليسترول شائع جدًا، ولكنه أيضًا خطير للغاية، فقد يزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ليس من السهل دائمًا معرفة ما إذا كنت في خطر أم لا، لأن الأعراض نادرًا ما تكشف عن نفسها.

الكوليسترول هو نوع من المواد الشمعية الموجودة في الدم، ويستخدمه الجسم لتصنيع خلايا جديدة - ولكن يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة، فيمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الكوليسترول إلى ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، ومع استمرار هذه الترسبات في النمو، يمكن أن تزيد صعوبة تدفق الدم ، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

إذا تُرك ارتفاع الكوليسترول دون تشخيص، فقد يؤدي أيضًا إلى عدد من المضاعفات الأخرى، حتى أنه يمكن أن يسبب العمى لدى بعض المرضى، إذا توقف تراكم الكوليسترول، وانتقل إلى "التيار"، وفقًا لجامعة ولاية نيويورك.

يمكن أن يؤدي الكوليسترول المتقطع إلى ظهور لويحات في العين، مما يمنع تدفق الدم حول العين، فإذا لم تحصل العين على ما يكفي من الأكسجين من الدم، فقد يؤدي ذلك إلى العمى في غضون ساعات قليلة.

وقالت الدراسة "إحدى العلامات التي تعتبر خطيرة للغاية والتي من المحتمل أن تؤدي إلى العمى هي لوحة لوحظت داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين، والمعروفة باسم لوحة هولينهورست".

"اللويحة الموجودة في العين ستمنع تدفق الدم بشكل أكبر" في اتجاه مجرى الدم "، وبالتالي تسد هذا الشريان وتسبب موت الأنسجة التي يغذيها ذلك الشريان.

وتحتاج جميع الخلايا في أجسامنا إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة، وشرايينك هي الطرق السريعة التي تحمل الأكسجين، إذا تم سد هذهالطرق السريعة بواسطة لويحات الكوليسترول، فإن الدم لا يصل إلى الأنسجة التي كان متجهًا إليها، وبالتالي لا يصل الأكسجين سواء.

ينتج عن هذا فقدان سريع للوظيفة (في غضون ساعات) ولا رجعة فيه، والذي يمكن أن يشمل عمى العين المصابة اعتمادًا على مكان الانسداد، انسداد الشريان هو في الأساس سكتة دماغية "داخل العين."

يجب أن يكون أخصائي العيون قادرًا على اكتشاف لويحات Hollenhorst في الجزء الخلفي من عينك، وهي تظهر على شكل بلورات مسطحة ومشرقة - على الرغم من عدم وجود طريقة لمعرفة ما إذا كنت في خطر بدون صورة للعين.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا كانت اللويحة ذات شكل معين، فقد يظل الدم قادرًا على التدفق حول العين، لكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه اللويحات عن طريق التحكم في مستويات الكوليسترول لديك.

ويعد التقليل من تناول الأطعمة الدهنية أسهل طريقة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، بدلًا من ذلك، حاول تناول المزيد من الأسماك الزيتية والأرز البني والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات، كما يساعد القيام بمزيد من التمارين أيضًا على الحماية من ارتفاع الكوليسترول، فيجب أن يهدف الجميع إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة كل أسبوع.