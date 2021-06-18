السكتة الدماغية.. ماذا يحدث لعقلك عند شرب المشروبات الغازية باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تعرف المشروبات الغازية بسمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بصحتك، تم اعتبارها عاملاً مساهماً في تسوس الأسنان ومرض السكري والسمنة، والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

ومع ذلك، لا يدرك الكثير من الناس الآثار المذهلة التي قد يحدثها استهلاك الصودا على عقلك، وفي السطور التالية نعرض لك اكتشاف التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الصودا على عقلك، وفقًا لما ذكر موقع "eatthis".

1- تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر:

إذا كنت ترغب في حماية وظيفتك المعرفية مع تقدمك في العمر، فلا يوجد وقت مثل الوقت الحاضر للتخلي عن عادة المشروبات الغازية،

وخلصت دراسة أجريت عام 2017 إلى أن شرب الصودا الدايت كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

ووجد الباحثون في الدراسة أنه من بين مجموعة من 2888 مشاركًا بالغًا، كان أولئك الذين شربوا الدايت صودا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر بثلاث مرات تقريبًا مقارنة بنظرائهم الذين امتنعوا.

2- قد تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية:

وفقًا للدراسة المذكورة أعلاه، فإن الأفراد الذين يشربون المشروبات الغازية بانتظام لديهم ما يقرب من ثلاثة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بالمشاركين في الدراسة الذين لم يشربوا شيئًا.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن استهلاك واحد أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 21٪.

3- تؤثر على نومك:

إذا وجدت نفسك تتقلب في الليل، فقد تكون عادتك في تناول المشروبات الغازية هي السبب، ، نظرًا لمحتوى الكافيين في الصودا.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، "يرتبط النوم القصير بتناول كميات أكبر من المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين".

4- قد تسبب مشاكل في الذاكرة:

قد تكون تلك الذاكرة الأقل من النجمية التي لديك كشخص بالغ مرتبطة بكل تلك المشروبات الغازية التي أسقطتها كمراهق.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2021، ارتبط ارتفاع استهلاك السكر خلال فترة المراهقة بمشاكل في الذاكرة في وقت لاحق من الحياة، لذلك يبدو أن استهلاك السكر في الحياة المبكرة يضعف بشكل انتقائي التعلم والذاكرة.

5- تساهم في الاعتماد على الكافيين:

إذا وجدت أنك بطيئًا أو سريع الانفعال أو تواجه مشكلة في التركيز دون شرب الصودا، فقد يكون الاعتماد على الكافيين هو السبب.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المستمر للكافيين الموجود في الصودا إلى تغيرات كيميائية في الدماغ تجعلك أنت وعقلك ترغب في المزيد، وهذا يعني أنك ستشعر أنك بحاجة إلى المزيد من الصودا مع مرور الوقت لتشعر بالتأثيرات المحفزة للكافيين فحاول أن تقلل من استهلاكها.