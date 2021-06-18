7 تغيرات إيجابية تحدث لك عند بلوغ 40 عامًا.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

لقد اعتدنا جميعًا على سماع أن العشرينات من العمر هي أفضل سنوات حياتنا، ولكن ربما هذا ليس صحيحًا تمامًا، إذ تعتبر الأربعينات من العمر من أفضل سنوات حياتنا، حيث يمكن أن تكون أكثر سعادة بل وأكثر ثراءً.

ويمكن إيجاد المزيد من الوقت للهوايات، والقيام بالأشياء التي نريدها، لذا نذكر لكم في التقرير التالي، 7 تغيرات إيجابية قد تحدث في حياتك عند بلوغ الـ40 عاماً، وفق ما أورد موقع "brightside".

1- إدارة أفضل للمال:

يمكن أن يكون المال سببًا للكثير من التوتر والمشاكل، وفي سن الأربعين وما فوق، قد يصبح هذا أمرًا لا يستدعي القلق، ووفقًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يبلغ متوسط صافي ثروة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا 130 ألف دولار أمريكي، وهو أمر مثير للفضول هو أنه وفقًا لبيانات PayScale، تبدأ النساء في الوصول إلى ذروة أرباحهن في سن 44، بينما بالنسبة للرجال، تبلغ 55 عامًا.

2- قضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي:

يعلم الجميع كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تهدر وتضيع الكثير للوقت، وأن من السهل قضاء ساعات وساعات في التمرير عبر نفس التطبيقات، ومع ذلك، يميل الأشخاص في الأربعينات من العمر إلى فعل ذلك كثيرًا ويمكنهم إدارة وقتهم بشكل أفضل والاستفادة منه، ووفقًا لبيانات من مركز بيو للأبحاث، يميل البالغون في الأربعينات من العمر إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أقل بكثير من الشباب.

3- الحاجة إلى قسط أقل من النوم:

شيء جيد آخر عن كونك في الأربعينات من العمر هو حقيقة أن جسمك يتطلب نومًا أقل مما كان عليه عندما كنت أصغر سناً، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Sleep، فإن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و55 عامًا ينامون حوالي 23 دقيقة أقل من البالغين في العشرينات والثلاثينات من العمر، إضافة إلى ذلك مع استخدامك الأفضل للوقت، يمكنك إنجاز الأشياء أو القيام بتمارين رياضية سريعة.

4- علاقتك من المحتمل أن تكون سعيدة وصحية:

الزواج خطوة كبيرة لكثير من الأشخاص، وغالبًا ما يكون هناك خوف من كيف ستكون الحياة الزوجية، ووفقًا لهذه الدراسة، فإن الزواج المتأخر هو الأفضل لتحقيق السعادة الدائمة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن الأشخاص الذين تزوجوا في عمر الأربعينات، أظهروا مستويات أعلى من السعادة واحترام الذات، فضلاً عن اكتئاب أقل من أولئك الذين تزوجوا في وقت مبكر.

5- ثقة أكبر بالنفس:

ضعف الثقة بالنفس مشكلة يعاني منها الكثيرون، خاصة عندما نكون أصغر سناً ومحاطين بشتى الضغوط التي تفرضها معايير الجمال والمجتمع، ومع ذلك، يشير بحث أجرته جامعة هارفارد إلى أن مستويات الثقة تقارب ذروتها بعد بلوغ سن الأربعين، وهذه إحدى أفضل الفوائد لكونك في الأربعين من العمر، لكن الصحي أكثر أن نكون راضين وسعداء بما نحن عليه طوال حياتنا، وليس فقط في فترة واحدة من العمر.

6- يساعد إنجاب الأطفال في سن متأخر على العيش لفترة طويلة:

إن انتظار إنجاب طفل حتى تكون مستعدًا له فوائده، حتى لو كان ذلك يعني أنك ستكون في الثلاثينات من العمر، حيث تشير هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة Menopause، إلى أن النساء اللاتي أنجبن آخر طفل لهن بعد سن 33 كان لديهن فرصة مضاعفة لبلوغ التسعينات من العمر، مقارنة بالنساء اللاتي أنجبن آخر طفل لهن في سن 29.

7- تحسين التركيز والانتباه:

فائدة أخرى مهمة جدًا لكونك في الـ40 من العمر، هي القدرة على التركيز والانتباه بشكل أكبر، ووفقًا لبحث في مجلة Psychological Science، فإن مدى انتباهك يصل إلى ذروته عندما يكون عمرك حوالي 43 عامًا.