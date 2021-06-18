هنا الزاهد تتألق في أحدث جلسة تصوير لها بالأسود.. «تفتكروا أيه اللي بيحصل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عددا من الصور لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإطلالة سوداء تألقت بها، ما جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول رواد السوشيال ميديا الصور عبر حساباتهم الرسمية مشيدين بجمال الفنانة، في إطلالتها بأحدث جلسة تصوير لها.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل جلسة التصوير التي نشرتها الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، كالتالي:

هنا الزاهد: «قريبا تفتكروا أيه اللي بيحصل»

وعلقت الفنانة هنا الزهد على إحدى الصور التي نشرتها في أحدث جلسة تصوير لها قائلة «تم التحقق في حياة مليئة بالغموض»، كما علقت على صورة أخرى لها قائلة «قريبا تفتكروا أيه اللي بيحصل؟».

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد في أحدث جلسة تصوير

وحرصت الفنانة هنا الزاهد في إطلالتها بأحدث جلسة تصوير لها على ارتداء فستان قطيفة سك باللون الأسود، ذات حمالات سوداء أيضا، مرتدية في يديها قفازات طويلة غطت معصم يديها، كما حرصت على الظهور بشعرها الأشقر المنسدل جزء منه في الأمام، والجزء الآخر في الخلف، كما وضعت مكياجا بسيطا، أظهر ملامحها الشقراء، ولكنها حرصت على وضع أحمر شفاه باللون الأحمر المائل للبرتقالي.

وارتدت الفنانة هنا الزاهد، عددا من الإكسسوارات البسيطة في أحدث جلسة تصوير لها، إذ غطت رقبتها بعقد بسيط ورقيق، وارتدت حلق بأذنها من نفس موديل العقد، وظهرت في إحدى الصور ممسكة بعقد به عدد من حبات اللولي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد هو مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، والذي تم إذاعته عبر شاشة dmc، إذ كان عبارة عن عدد من القصص المختلفة، كل قصة تحتوي على عدد من الحلقات الخاصة بها.