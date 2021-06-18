المايوه العائم.. أحدث أشكال مايوهات 2021 «لو مش عارف تعوم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع كل موسم صيف جديد، تظهر تقاليع مختلفة، للمايوهات وكان آخرها ظهور ما يعرف بـ«المايوه العائم»، الشكل الجديد الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل ساخر بينما رحب البعض بالفكرة الغريبة.

المايوه العائم

بدلة سباحة منفوخة تتكون من لونين الأبيض والأسود، ويمكن للجنسين ارتداؤها سواء النساء أو الرجال، وتساعد غالبًا الأشخاص غير المتعلمين للسباحة بشكل جيد، وغالبًا ما تكون أغلى من ثمن المايوهات العادية، إذ أنها تعتمد على خامات مختلفة.

ويتميز أيضًا «المايوه العائم» بعد أن يرتديه الشخص لا بد أن ينفخه بشكل جيد أي أنه يملأه بالهواء، وعند خلعه، لا بد من تفريغه من الهواء، هكذا هو الشكل المتداول الجديد للمايوهات الصيفية المختلفة.

مايوهات لـ الكيرفي

ويمكن أيضًا أن تختار الفتيات «الكيرفي» مايوهات محددة لمنطقة الخصر، ولا ينخفض كثيرا أو يظهر السرة، كما يفضل أن يكون مغطيا لمنطقة الصدر، وغير مفتوح غير بطريقة بسيطة.

وفي حالة اختيار مايو قطعتين يفضل أن يكون مغطيًا لمعظم البطن، وليست له فتحة فرنسية من على جانبي المنطقة السفلية.

ويمكن اختيار شورت، أو جيبات للارتداء على المايو، لإخفاء منطقة الأرداف، ويمكن أيضا اختيار قطع ملائمة للنزول بها في الماء، وتكون من نفس قماش المايو.

مواصفات هامة عند اختيار ملابس البحر «المايوه»

وعرض موقع «teenvogue» مجموعة من المواصفات التي يجب الحرص على اتباعها عند اختيارِك ملابس البحر الخاصة بكِ، وهي:

- تجربة مقاس ملبس البحر «المايوه» عليكِ، كي يتم التعرف على هل هو مناسب لشكل جسدِك أم لا.

- عدم اختيار الملابس فضفاضة للغاية لأنها ستتعرض للاتساع عند النزول بها إلى الماء.

- اختيار مايوه مناسب للجسم تمامًا، ليساعد على تأدية جميع حركات السباحة دون وجود عائق.

- يفضل اختيار ملابس السباحة المصممة من قماش «الليكرا»، لأنه يساعد في التحرك بسهولة داخل المياه.

- اختيار مايو يناسب شكل جسمِك.