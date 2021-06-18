طليقة تميم يونس تتهمه بالاغتصاب الزوجي: لما واجهته قالي اضربيني «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قررت ندى عادل، طليقة المطرب الشاب تميم يونس الخروج عن صمتها، والاعتراف بتعرضها للاغتصاب الزوجي، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «عادل» في مقطع الفيديو وهي تبكي، مُعلنة أن متابعيها طلبوا منها الحديث عن الاغتصاب الزوجي، وأن الأمر ليس هينًا بالنسبة لها على الإطلاق، لأنه تجربة شخصية قاسية، كانت تحاول تجنبها.

وقالت طليقة تميم يونس، إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وأنها تشعر بالضيق والغضب، لعدم وجود قانون في مصر لحماية الزوجة، كما أن هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت: «فضلت عام كامل مش قادرة أواجه، ولما واجهته اعتذرلي وطلب مني أضربه عشان أكون أحسن».

وأكدت ندى عادل أنها قرأت على بعض المواقع أن الاغتصاب الزوجي لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية حتى السبعينيات من القرن الماضي لأن الزوج يمتلك زوجته، مؤكدة أنها تأمل في تغيير القانون و تجريم الاغتصاب الزوجي.

وعلى الفور تفاعل المتابعون مع طليقة المطرب الشاب، وعلى رأسهم الفنانة سارة عبد الرحمن التي علقت قائلة: «الاغتصاب الزوجي ليس أمر هين» حيث سألتها عن كيفية مساندتها.

وفي أغسطس الماضي، أعلن تميم يونس، تعرضه لواقعة تحرش منذ عدة سنوات، على يد طبيب الأسنان الشهير.

وقال «يونس» في تصريح خاص لـ «الوطن»، حينها: «أنا مسؤول عن الكلام اللي أنا قولته لكن مبحبش حد يرطرط في الموضوع لحد ما كل الأدلة تكون مكتوبة عشان منبقاش بنتكلم عن الفيس بوك والصحافة بس».