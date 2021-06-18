الامارات | مصر..أكفان موتى في الشارع وتحرك أمني سريع

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..أكفان موتى في الشارع وتحرك أمني سريع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة المنوفية في مصر أمس، واقعة غريبة، استفزت الرأي العام، حيث قام شخص باستخراج أكفان الموتى من مقابر مدينة شبين الكوم، الامر الذي استدعى تحركا عاجلا من القيادات الأمنية التي سارعت إلى المقابر ، التي إحنشد فيها المئات من الأهالي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم ليتبين أنه مريض نفسي، "قام باستخراج أكفان الموتى، وتركها في الشارع". وأكدت مصادر أمنية، أن المقبوض عليه خرج من أحد المستشفيات النفسية قبل وقت قليل"،

ونفت مصادر أمنية لصحيفة "الوطن" أن يكون المتهم استخرج أي من الجثث من داخل المقابر، أو رفات وعظام الموتى، أو استخدم الأكفان في أعمال السحر، وأكدت أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عار تماما من الصحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news