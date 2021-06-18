الامارات | ثري هندي يخسر 13 مليار دولار في 4 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن ثري هندي يخسر 13 مليار دولار في 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعثرت أحلام الملياردير الهندي جواتام أداني في الانضمام إلى قائمة أثرياء العالم بعد التراجع الحاد لأسعار أسهم شركاته الست المسجلة في بورصة الأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي.

وخسر المليادير الهندي، البالغ من العمر 58 عاما، خلال الأسبوع الحالي وحتى أمس الخميس أكثر ما خسره أي شخص آخر في العالم خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت قيمة ثروته الخاصة بنحو 2ر13 مليار دولار لتصل إلى 5ر63 مليار دولار بحسب مؤشر وكالة بلومبرج لملياديرات العالم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أداني كان نجح قبل أيام قليلة في تضييق فارق الثروة بينه وبين المليادير الهندي موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا. وتراجعت اليوم الجمعة أسعار أسهم 4 من شركات أداني الست المسجلة في البورصة ليستمر تراجعها لليوم الخامس على التوالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news