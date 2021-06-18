كل ما تريد معرفته عن الحقنة الجديدة للتحكم في مستوى السكر.. تؤخذ أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدر عقار "تروليسيتي" الأمريكي اهتمام الكثيرين، منذ أن أعلن عنه أطباء أمراض السكر أمس الخميس، بأنه طفرة دوائية جديدة في مجال علاج السكر من النوع الثاني.

ويعد العقار الجديد المعالج لمرض السكر من إنتاج شركة "ايفا فارما"، إحدى شركات الأدوية الوطنية المصرية، الوكيلة عن شركة "ليلي" الأمريكية الرائدة في مجال ابتكار علاجات السكر .

وما جعل هذا العقار يمثل بشرى لمرضى السكري، لأنه يستخدم من خلال جرعة أسبوعية تتيح التحكم في مستوى السكر بالدم كما أن الحقنة تجنب مريض السكر الأضرار الناتجة عن المرض على المدي الطويل.

وقد أعلن هشام الحفناوي الأمين العام للجنة القومية للسكر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن العلاج الجديد آمن للغاية وسهل الاستخدام، كما أن النتائج على عقار "تروليسيتي" أكدت فاعليته بنسبة كبيرة .

وأوضح في تصريحات صحفية، أن "تروليسيتي" يساعد على تقليل درجة الخطورة والتعرض لجلطات القلب والمخ والوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 12٪؜ من الحالات حيث ان العلاج يعمل علي تحكم السكر في الدم .

ما هى طريقة عمل حقن تروليسيتي؟

وفقًا لمعلومات نشرها موقع healthline حول العقار يوجد هناك العديد من المواد التي تقوم بتحفيز البنكرياس لإفراز الإنسيولين (وهذه المواد والمركبات قد تكون موجودة في الأكل أو يقوم الجسم بتصينعها وإفرازها في الدم ومن ثم تحفيز البنكرياس لإفراز الإنسيولين)، ومن بين هذه المواد التي تصنع في الجسم هرمون يسمى جي-إل-بي-1 (GLP-1) وهذا الهرمون يُفرز من خلايا الأمعاء الدقيقة إستجابة لوجود النشويات والدهون والبروتينات في الطعام.

هذا الهرمون عندما يصل لمجرى الدم فإنه يعتبر هرمون جيد في انقاص مستوى السكر بالدم، ولكن لا يستطيع انقاص مستوى السكر بالدم مباشرة كما يفعل الإنسيولين ولكن يقوم بانقاص مستوى السكر بالدم بطريقة غير مباشرة حيث أنه يقوم بالآتي:

-يقوم بتحفيز خلايا البيتا لإفراز الإنسيولين.

-يعمل على الإحساس المبكر بالشبع، الأمر الذي يجعل المصاب بالسكري يأكل أقل.

-يؤخر تفريغ المعدة من محتوياتها وهذا يحد من الإرتفاع العالي لسكر الدم بعد الوجبة الرئيسية.

-يمنع إفراز هرمون الجلوكاجون من البنكرياس (وهو هرمون مفعوله عكس الإنسيولين أي يقوم بزيادة السكر في الدم، فهذا الهرمون يمنع إفرازه فبالتالي يعمل على انقاص السكر بالدم).

-معلومات لا تعرفها عن قلم حقن عقار تروليسيتي:

-ستقوم بحقن عقارتروليسيتي مرة واحدة في الأسبوع.

-يمكنك حقنه في أي وقت من اليوم، سواء مع تناول الطعام أو دونه.

-يحتوي كل قلم على جرعة واحدة فقط.

-تحتوي العبوة على أربعة جرعات وتباع في الصيدليات بسعر ٢٠٠٠ جنيه.

-يتم حقن الدواء تلقائيًا في غضون ١٠-٥ ثوانٍ من الضغط على الزر.

يعد عقار تروليسيتي مثل الأدوية الأخرى، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية خفيفة أو خطيرة، فتعد آثاره الجانبية الأكثر شيوعًا ما يلي:

-مشاكل في الجهاز الهضمي

-ألم في البطن

-قلة الشهية

-التعب (نقص الطاقة)

-رد فعل موقع الحقن، مثل الطفح الجلدي

في معظم الحالات، يجب أن تكون هذه الآثار الجانبية مؤقتة، وقد تتم إدارة بعضها بسهولة أيضًا، ولكن إذا كان لديك أي أعراض مستمرة أو تزعجك، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي، ولا تتوقف عن استخدام العقار ما لم يخبرك طبيبك بذلك.

-هل يسبب عقار تروليسيتي زيادة الوزن؟

لا ينبغي أن يتسبب في زيادة الوزن، لم يكن هذا من الآثار الجانبية التي لوحظت أثناء دراسات الدواء، بينما قد يقلل من شهيتك، ما يسبب لك فقدان الوزن.

-هل ستعاني من تساقط الشعر أثناء علاج تروليسيتي؟

يجب ألا تعاني من تساقط الشعر من استخدام تروليسيتي، فلم يكن تساقط الشعر من الآثار الجانبية التي لوحظت في دراسات .

ومع ذلك، قد يكون تساقط الشعر أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري، ويكون هذا ناتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب، ويعد أحد الأسباب هو تلف الأوعية الدموية التي تحمل المغذيات إلى بصيلات شعرك، بدون هذه العناصر الغذائية، قد لا يتمكن شعرك من النمو بشكل صحيح، كما قد يكون سبب تساقط الشعر أيضًا ضغوط التعايش مع مرض السكري.

-هل يسبب تروليسيتي صداع أو دوار؟

لا يسبب تروليسيتي صداع أو دوار، ومع ذلك، وبسبب طريقة عمل الدواء، فمن الممكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، قود يكون الصداع أو الدوخة من أعراض نقص السكر في الدم، قد تشمل الأعراض الأخرى:

-التعرق

-الالتباس

-رؤية ضبابية

-سرعة دقات القلب أو الشعور بالتوتر

-القلق