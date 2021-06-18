A Bride To Be عروس صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 05:35 مساءً - ننتظر مع بداية كلّ موسم جديد مجموعات الأزياء التي يقدّمها المصمّمون، والتي تحمل الكثير من الإتجاهات والصيحات المبتكرة. ومجموعات فساتين الزفاف ليست باستثناء، فقد حفل موسم ربيع وصيف 2021 بتصاميم واعدة، غنيّة بأقمشتها وقصّاتها، تُرضي كلّ فتاة تحلم بليلة زفاف ملكية.

رأينا القصّات الكلاسيكية التي اعتدنا حضورها في مجموعات فساتين الزفاف الموسمية، وقد أُضيفت إليها بعض اللمسات الإبداعية التي زادت من فخامتها. كما رأينا باقة من التصاميم المُبتكرة والجريئة، وهي خيار مناسب لمن تبحث عن إطلالة مميّزة بعيدة عن الخيارات التقليدية.





Simplicity بساطة القصة



في ما مضى، كان الإتجاه الأغلب نحو اختيار الفساتين المطرّزة ذات التصاميم الفاخرة، إيماناً بالعروس بأنّها قادرة على لفت الأنظار أكثر إليها، والحصول على طلّة ملكية. ولكنّ إبداع المصمّمين بتقديم فساتين بسيطة وراقية في الوقت نفسه، جعل هذه الأخيرة تتصدّر خيارات العروس، خاصة في موسم ربيع وصيف 2021، حيث رأينا أثواب فرح بأقمشة مختلفة تناسب جميع الأذواق.

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Puffed Sleeves الأكمام البارزة

من وحي حقبة الثمانينيات، لفتتنا الأكتاف البارزة والجريئة والتي عكست الكثير من القوّة في الإطلالات. بعض القصّات جاءت عبارة عن أكتاف منتفخة، فيما البعض الآخر تميّز بتصميمه، حيث رأينا أكتافاً على شكل أزهار متفتحة وضخمة، وأخرى على شكل فراشات أو عقدة عريضة.

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Ethereal Tulle التول الشفاف



للتول قدرة لافتة على منح الإطلالة المزيد من الأنوثة والدلال. وفي مجموعات فساتين الزفاف لهذا الموسم، رأينا الكثير من التول وقد لفّ الفساتين على شكل كشاكش بحجمها الضخم والموزّعة بدءاً من الأكتاف وصولاً إلى أسفل الفستان. كما جاء التول على شكل إضافات على الأكمام، أو مطرّزاً برسومات بيضاء بديعة.

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Romantic Flowers الورود الحالمة

تناثرت الورود على فساتين الزفاف لتًضفي أنوثة ورومانسية على الإطلالة، ولتحاكي في الوقت نفسه أجواء هذا الموسم المنعشة. رأيناها بلونها الأبيض الناصع مطرّزة على كامل القماش، أو على شكل ورود نافرة توزّعت على التصميم.

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Luxury Lace الدانتيل الفاخر



هو القماش الأول لفستان الزفاف والدعامة الأساسية لإطلالة العروس الناعمة. قدّمه المصمّمون هذا الموسم بأسلوب مبتكر وقصّات جريئة وعصرية تناسب العروس الشابة والباحثة عن إطلالة متجدّدة.

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Detachable Sleeves الأكمام المنسدلة

لمن تبحث عن إطلالة حيويّة وتسعى في الوقت نفسه إلى لفت الأنظار بخيارها الجريء، جاءت صيحة الأكتاف المنسدلة لتزيد من دلال حضورك وتمنحك في الوقت نفسه جرأة لا تخلو من الأناقة.

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Luxury Lace الدانتيل الفاخر



هو القماش الأول لفستان الزفاف والدعامة الأساسية لإطلالة العروس الناعمة. قدّمه المصمّمون هذا الموسم بأسلوب مبتكر وقصّات جريئة وعصرية تناسب العروس الشابة والباحثة عن إطلالة متجدّدة.

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Cinderella Dress طلّة السندريللا



فساتين السندريللا هي حلم كلّ فتاة منذ الصغر، لذا نجد أنّ معظم مصمّمي الأزياء يقّدمون ضمن مجموعات فساتين الزفاف قصّات شبيهة بفستان السندريللا الذي يأتي ضيّقاً عند الصدر ثم يتّسع من الأسفل ليمنحك طلّة ملكية راقية.

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Feminine Bow العقدة الناعمة



الربطة أو العقدة هي رفيقة الفتاة منذ طفولتها، فهي تعكس براءتها ورقّتها بأساليب مختلفة. وها هي تزيّن فساتين الزفاف بحجمها البارز والضخم، لتضفي على التصميم مزيداً من النعومة والأنوثة. رأيناها تتمركز عند الكتف أو الظهر أو على شكل حزام يحدّد الخصر.

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Royal Jumpsuit الجمبسوت الفخم



إذا كنت من اللواتي يفضّلن الإطلالات المريحة والراقية في الوقت نفسه، وترغبين بالابتعاد عن الخيارات التقليدية في ليلة زفافك، فإنّ تصاميم الجمبسوت الفخمة التي قدّمها المصمّمون لعروس هذا الموسم، تميّزت بأقمشة فاخرة وترصيعات غنيّة.

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Gown With A Cape الكاب المدمجة



هي ليست بصيحة جديدة، فقد رأينا فساتين الزفاف المرفقة بكاب في مواسم سابقة، وهي بالطبع تحضر أيضاً في مجموعات ربيع وصيف 2021. رأينا الكاب بأطوال مختلفة، منها ما يلامس الأرض ويتخطّى طوله طول الفستان، وكابات أخرى جاءت على شكل بوليرو قصير يغطّى الأكتاف.

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