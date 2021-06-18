كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 05:35 مساءً - لاقت موضة التاي داي رواجاً كبيراً في الستينيات والسبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث يتميز بأنها تجمع بين مزيج من الألوان الحيوية والمشرقة بأسلوب مبهج وجذاب.

واختار الكثير من المصممين في العديد من الماركات العالمية، نشقة التاي داي لتقديمها في تصاميم جذابة وراقية في العديد من الفساتين الصيفية لـ صيف 2021.

وفي هذا الألبوم تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصاميم فساتين بنقشة التاي داي موضة صيف 2021، لإطلالة جذابة وعصرية:



فستان تاي داي من Aniye By

فستان تاي داي من Aniye By



قدمت ماركة Aniye By العديد من التصاميم الجذابة والعصرية لفساتين بنقشة التاي داي، اعجبنا منها هذا التصميم، لفستان قصير بدرجات اللون الأزرق، صُمم بأكمام طويلة وأكتاف منفوشة، مع تنورة قصيرة بتصميم A line، تم تنسيقها مع شورت قصير باللون الأزرق الداكن.

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فستان تاي داي من Cosel

فستان تاي داي من Cosel



لإطلالة أكثر أنوثة وجاذبية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان تاي داي من ماركة Cosel، بدرجات اللون الفوشيا مع الأزرق الباستيل.

وصُمم الفستان من توب بتصميم أغريقي جذاب، بدون أكمام، مع تصميم الكشكش على الصدر والخصر، فيما جاءت التنورة بتصميم قصير من الأمام وطويل من الخلف، بتصميم الكشكش أيضاً، لإطلالة راقية وجذابة.



فستان تاي داي من Isabel Marant

فستان تاي داي من Isabel Marant



لإطلالة ناعمة تناسب مشاويركِ النهارية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي، لفستان بنقشة التاي داي، من ماركة إيزابيل ماران Isabel Marant.

صُمم الفستان باللون الأوف وايت مع نقشات باللون الوردي والأزرق، فيما جاء تصميمه بتوب بأكمام واسعة بتصميم نصف الكم، مع تنورة ميدي بتصميم A line، قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف.



فستان تاي داي من Jason Wu

فستان تاي داي من Jason Wu



قدمت ماركة Jason Wu العديد من التصاميم الراقية لفساتين بنقشة التاي داي، أعجبنا منها هذا التصميم، لفستان أبيض بنقشات ملونة بالأزرق والبرتقالي، صُمم من توب بدون أكمام مع حمالات عريضة، وفتحة صدر حرف V، مع تنورة طويلة بتصميم ماكسي.



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