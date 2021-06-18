Honeymoon Destination .. What to Pack أساسيات الأناقة بحسب وجهة شهر العسل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 05:35 مساءً - بعد الانتهاء من تحضيرات الزفاف، حان الوقت لكي تستجمعي أفكارك وتبدئي بالتخطيط لشهر العسل، وطبعاً لكل وجهة سياحية أساسياتها الأنيقة. اخترنا لك 6 من بين أفضل الوجهات السياحية العالمية، مع مقترحات لما يجب أن تحزميه في حقيبتك، وفق ما تقتضيه الحاجة لعطلتكما أنت وعريسك في كلّ من هذه الأماكن.





Bali جزيرة بالي



في حال كنت تحبين البلدان الاستوائية، ما عليك سوى التوجّه نحو الشرق الأقصى، وتحديداً نحو جزيرة بالي المشهورة بمنتجعاتها البحرية الساحرة، وبأجوائها المريحة والمميزة.

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Capri مدينة كابري



الوجهة الآن إيطالية الهوى، نحو كابري تحديداً، هذه المدينة الرومانسية والحيوية في نفس الوقت. هناك ستختبرين الذوق الإيطالي الرفيع، لذا كوني على قدر هذه الأناقة.

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London مدينة لندن



من المعروف أن النساء في الخليج يعشقن مدينة لندن، لذا اجعليها وجهةً لشهر عسلك، خصوصاً خلال أوقات الصيف، حيث الأجواء مميزة والطقس جميل ومنعش وغير حارّ أبداً.

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Morocco المغرب



عيشي التجربة المغربية بمختلف تفاصيلها من خلال ارتداء أجمل القفاطين ذات الألوان الترابية المستوحاة من عبق هذا البلد الرائع، ونسّقي إكسسوارات معها مناسبة.

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Paris مدينة باريس



الرومانسية تبلغ ذروتها لدى تمضية شهر العسل في مدينة باريس الفاخرة والراقية. ولقضاء أفضل الأوقات فيها، عليك أن تظهري في أناقتك مستوى عالياً جداً ودقة في الاختيار.

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Spain إسبانيا



من أجمل الرحلات التي يمكن أن تختاريها هي سفرك إلى إسبانيا، حيث ستعيشين تجربة مميزة جداً وستستمتعين بأجواء هذا البلد الهادئة والصاخبة في آن.

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