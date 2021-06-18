كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 05:35 مساءً - تتميز الفنانة الكويتية، ليالي دهراب، بأداء أدوارٍ مختلفة بإتقانٍ لافت، مما جعلها تخطف أنظار وقلوب الجمهور في فترةٍ قصيرة جداً، لا سيما بعد أدائها مسلسلها الرمضاني الأخير "أمينة حاف"، ومن وحي أبرز إطلالاتها نختار لكِ اليوم عدة إطلالات عصرية للشابات، اخترناها من أحدث صورها المنشورة على انستغرام لتتألقي بأسلوبها.





ليالي دهراب بأزياء عصرية للشابات:



صيحة الأزياء المطبعة من ليالي دهراب

ليالي دهراب بفستان مطبع -الصورة من حسابها على الانستغرام





لاقت موضة الأزياء المطبعة رواجاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ولا سيما في فصلَي الربيع والصيف؛ حيث تضفي مرحاً مميزا على مظهرك، وعن ليالي دهراب فقد اعتمدت هذه الصيحة بعدة طرق أنيقة؛ حيث تأنقت بفستان أبيض ميدي ذي خصر ضيق مطبع بعدة ألوان بطريقة صيفية مميزة ولافتة، وأكملته بحذاء مطبع ومجوهرات باللون الذهبي الناعم، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر الويفي مع المكياج الزهري، وفي خيار لافت للشابات نسقت ليالي بنطلوناً وقميصاً مطبعين بالأبيض والزهري والأزرق والبنفسجي بشكل لافت، مع اكسسوارات حيادية اللون من الجلد، مما أضفى عليها أناقة مثالية تناسب المرأة محبة المظهر الجريء، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة قميصًا مع شورت مطبعين باللونين الأسود والأبيض، مع حذاء رياضي أبيض مرتفع مزين بالألوان الصارخة للمسة مرحة.

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ليالي دهراب بالأزياء الرياضية

ليالي دهراب باطلالة رياضية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تلجأ الكثيرات من الشابات إلى اختيارات نجماتهن المفضلات لاعتماد مختلف الأزياء التي تناسب الرياضة بأسلوب مريح وناعم، ومنه اختارت ليالي دهراب تيشيرت وبنطلوناً باللون الأسود المطبع بالأبيض بأسلوب رياضي أكملته بحقيبة كلاسيكية حمراء ونظارة بيضاء عصرية، وفي إطلالة أنثوية ظهرت بشورت وتيشيرت باللون الفوشيا زُين التيشيرت برسومات صيفية مع قبعة ملونة بدرجات الزهري وحقيبة سوداء، أما في الخيار الثالث فقد أطلت ببلوزة سوداء محتشمة مع بنطلون مصمم باللونين الأسود والأبيض ومزين برسومات حيادية الألوان للشمس والقمر.

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تنسيق الأزياء اللامعة بأسلوب ليالي دهراب

ليالي دهراب بأزياء لامعة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تميل ليالي دهراب إلى انتقاء أزياء السهرة بخيارات الأزياء اللامعة لخيار لافت في مختلف الحفلات، ومنها ظهرت بفستان أسود مزين بالجليتر اللامع مع قبعة من ذات التصميم وأكمام من الشيفون، وأكملت اللوك ببوت أسود مرتفع ومكياج مرتكز على أحمر الشفاه الأسود، أما في الإطلالة الثانية فقد تزينت بمعطف وبنطلون مزينين بالجليتر الذهبي، وبلوزة سوداء زينتها بقلادة ذهبية طويلة أضفت لها أناقة لافتة بجانب الشعر المجعد.

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ليالي دهراب بإطلالة عملية

ليالي دهراب بإطلالة عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام





تألقت ليالي دهراب في أحدث إطلالاتها بتنسيق عملي ناعم مناسب لخيارات الصباح الرسمية، واعتمدت من خلاله على بنطلون سماوي بخصر مرتفع مزين بأزرار ذهبية وقميص أبيض كلاسيكي، مع بوت أبيض قصير، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي مع مكياج عيون بارز بالأيلاينر الملون.

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