هل كريمات العين تخلصك فعلاً من الهالات السوداء؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 05:35 مساءً - الهالات السوداء أسفل العين هي إحدى مشاكل البشرة التي تواجه الكثير من النساء، فهذه الدوائر المظلمة التي تتأتى من أسباب صحية ووراثية ونظام غذائي غير متوازن وتعب وإجهاد.. تؤثر سلباً على إشراقة البشرة ونضارة الوجه. ويُستخدم كريم العين على نطاق واسع بهدف التخلص من هذه الهالات، فهل هو الحل الفعال لهذه المشكلة؟وهل يمكنه تفتيح البشرة الداكنة تحت العين؟ في هذا الموضوع نلقي الضوء عليه بالتفصيل.



الهالات السوداء إحدى أكثر مسكلات البشرة تعقيداً

الهالات السوداء مشكلة شائعة لدى كثيرات من النساء



يتفق أطباء الجلد على أن الهالات السوداء تحت العين مشكلة معقدة للغاية، وغالباً ما تنتج من أسباب متعددة تؤدي على المدى الطويل الى اسوداد محيط العين، خصوصاً أن الجلد في هذه المنطقة من الوجه رقيق وحساس جداً والأكثر تأثراً بالعوامل الخارجية مقارنة بباقي مناطق الوجه، ولذلك يتطلب عناية لازمة ومتابعة منتظمة، إضافة الى استشارة طبيب مختص قبل اتخاذ أي قرار بشأن أي علاج تختارينه بهدف القضاء على الهالات السوداء.

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أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء

يجب حماية العيون من اشعة الشمس



- جفاف البشرة.

- المبالغة في فرك الجلد الرقيق تحت العين.

- أشعة الشمس.

- الإصابة بفرط التصبغ.

- قلة النوم.

- احتقان الجيوب الأنفية.

- تمدد الأوعية الدموية.

- التعب والِإجهاد والتوتر.

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تغييرات عليك القيام بها

العناية بمحيط العين ضرورية



قبل الدخول في خيارات العلاجات المنزلية وكريمات العين التي تستهدف الهالات السوداء، عليك القيام ببعض التغييرات في نمط الحياة، تساعدك في التقليل من الهالات السوداء، من بينها: حماية العيون من الشمس باستخدام النظارات الشمسية، والواقي الشمسي بدرجة حماية 50، تحنب فرك العين، غسل منطقة العين بلطف، وترطيبها بشكل كاف، وأخذ قسط كاف من النوم يومياً لا يقل عن سبع ساعات.

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كريمات العين هل هي فعالة؟

بعض الكريمات فعالة جداً في مكافحة الهالات السوداء



هناك الكثير من الكريمات التي تعد بالتخلص من الهالات السوداء، لكن وفقاً للاختصاصيين عليك التأني في الاختيار للحصول على النتائج المرجوة، خصوصاً أن هناك الكثير من كريمات العين الفعالة التي تضمن لك التخلص من هذه المشكلة، حيث ينصحونك بالتفتيش عن المكونات الأكثر فعالية في التخلص من الدوائر السوداء، ومن أبرز هذه المكونات: الكافيين، حمض الهيالورونيك، والفيتامين B3 (النياسيناميد)، الريتينويد، وفيتامينات A وC وE، إضافة الى حمض الكوجيك.

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أفضل كريمات العين للهالات السوداء





SkinBetter InterFuse Treatment Eye Cream

SkinBetter InterFuse Treatment Eye Cream



إن كريم العين هذا لا يستهدف الهالات السوداء تحت العين فقط، بل يعمل أيضاً على ترطيب البشرة الرقيقة والحساسة، ومكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة، نظراً الى احتوائه على مكونات نشطة مثل الببتيدات ومضادات الأكسدة والفيتامين C، والكافيين الذي يقلل من الانتفاخات.



SkinMedica TNS Eye Repair

SkinMedica TNS Eye Repair

صُمم كريم العين هذا لإصلاح وتغذية وحماية البشرة الرقيقة المحيطة بالعين، فتركيبته غنية بحمض الهيالورونيك الذي يرطب البشرة ويضيء منطقة العين، وبالفيتامينات A وC وE التي توفر الحماية المضادة للأكسدة وتساعد في تفتيح الهالات السوداء العين، وجعل منطقة العين أكثر إشراقاً وشباباً.

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