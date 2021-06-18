كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 05:35 مساءً - تفضل الكثير من السيدات صناعة العطور في المنزل، وذلك بالاعتماد على منتجات طبيعية تماماً، لصناعة عطر طبيعي يساعد في الظهور بإطلالات جذابة ومثيرة.

ومن أكثر العطور جاذبية ورواجاً بين النساء، عطر الفل، الذي يعد أحد العطور الأنيقة والمريحة، كما يتميز بأنه يناسب مختلف الأوقات والمناسبات.

وفي السطور التالية، تُطلعكِ "الخليج 365.نت" على طريقة عمل عطر الفل في المنزل:

طريقة عمل عطر الفل في المنزل:



أولاً: المكونات المطلوبة لعمل عطر الفل

طريقة عمل العطر في المنزل



هناك عدة مكونات يمكنك استخدامها لعمل عطر الفل بسهولة في المنزل، وهي كالتالي:

فل طبيعي.

نصف كوب من الماء أو على حسب كمية الفل المتاحة.

جلسرين ويمكنك استبدال زيت عديم الرائحة به.

زجاجة كحول طبي معقم ويمكنك استبدال ربع كوب من الملح به.

زجاجة لتخزين العطر.

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ثانياً: طريقة عمل عطر الفل

عطر الفل



إليك طريقة عمل عطر بالفل بالخطوات، ويمكنك اتباعها إذا كنت ترغبين في تحضيره بطريقة سهلة:



أحضري وعاءً فارغاً وضعي به كمية مناسبة من الفل الطبيعي، وقومي بتقطيعه لقطع صغيرة باستخدام سكينة، ثم باستخدام ملعقة قومي بمزجه حتى يصبح كالعجينة.



أضيفي إلى الفل نصف كوب من الماء أو أقل على حسب كمية الفل، وقومي بمزجهما سوياً.



أضيفي كمية قليلة من الكحول الطبي المعقم (ربع ملعقة صغيرة)، ثم أضيفي إلى الخليط، الجلسرين أو زيت عديم الرائحة، وامزجي جميع المكونات جيداً.



احرصي على تغطية الكوب بكيس بلاستيك وغلقه بإحكام شديد وضعيه في الثلاجة، مع العلم أنه كلما تركتِه فترة أطول فسيمنحك رائحة قوية.



ضعي الخليط في زجاجة عطر واستخدميها عند الحاجة، وبذلك يكون لديك عطر فل طبيعي، بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.

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