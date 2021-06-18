دلافين تقبل هالة صدقي في حمام السباحة: بموت فيكم (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد لها، وهي داخل حمام السباحة تسبح برفقة الدلافين في مدينة شرم الشيخ.

وظهرت «هالة» في مقطع الفيديو وهي تدعو للسباحة برفقة الدلافين بعدما قبلوها، «لازم تيجوا تشوفوا وتستمعوا معاهم القمرات حياتي.. أحلى بوسة بموت فيكم»، وأثار مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيها الذين علقوا على الفيديو.

وكانت من بين التعليقات على الفيديو «تحفة يا سبحان الله.. أول مرة أشوف دولفين عسل كدا.. تبارك الرحمن ما شاء الله.. هما يجنوني وأنتي كمان تجنني.. ما شاء الله حلوين أوي وعرفتينا عليهم.. دول فرحانين بيكي».

تطورات جديدة في قضية هالة صدقي وزوجها

وكانت الفنانة هالة صدقي كشفت عن آخر تطورات قضيتها مع زوجها سامح سامي، الذي رفع ضدها دعوى إنذار بيت الطاعة، الأمر الذي قابلته بسخرية شديدة، وردت على ذلك من خلال تصريحها لـ«هن» بطريقة ساخرة: «قبل كدة طلقني على الهوا.. ودلوقتي رجعني وعملي إنذار بالطاعة.. طب يا ترى هروح البيت دا أون لاين برضو».

وتابعت «هالة» في تصريحها، أن الخلافات أصبحت تتخذ طابعًا وصفته بالـ«كوميدي»، مؤكدة أن كل هذه المحاولات التي يجريها الزوج غرضها إعادة الأمور بينهما كما كانت: «كل دا عشان نرجع تاني.. وأنا معرفش مين بيفكرله كدا.. بقى غلبان كدة والله العظيم مش بقول غير يا عيني».