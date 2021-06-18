بعد سجن «متحرش المطار».. بسمة بشاي: مكنش في أي حاجة هتخليني اتنازل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات من الخوف والقلق والتوتر عاشتها البلوجر بسمة بشاي، عقب تعرضها للتحرش من قبل موظف بمطار القاهرة الدولي، على إثره حدثت ضجة كبيرة على مواقع التواص الاجتماعي، وتعالت الأصوات التي نادت بضرورة محاسبة المتهم وتقديمه للعدالة، بتهمة التحرش وانتهاك الحياة الخاصة للفتيات، خاصة بعدما ظهرت بسمة في فيديو تحاول فيه الاستغاثة ومحاسبة متحرش المطار والقبض عليه، في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيدوهات «انستجرام».

تعليق بسمة بشاي على سجن متحرش المطار

تعليق مقتضب قالته البلوجر بسمة بشاي في تصريحات لـ«هن»، مؤكدة على أنها لم تكن لتتنازل عن المحضر مهما كانت المغريات، «مكنش في أي حاجة هتخليني اتنازل»، وأضافت إنها لا ترغب في قول مزيد من التفاصيل حول الواقعة، حتى مع سجن المتهم بالتحرش بها في مطار القاهرة قبل أيام قليلة.

سجن متحرش المطار

وتعد محاكمة متحرش المطار، واحدة من أسرع المحاكمات في الوقت الحالي، فقد صدر الحكم خلال أيام قليلة، حيث عاقبت محكمة جنح النزهة في القاهرة، برئاسة المستشار عمرو مختار، أمس الخميس، «موظف» بمطار القاهرة، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

ولم تكن تلك هي العقوبة الوحيدة، فقد تم تغريمه أيضا مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي، وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.

واقعة بسمة بشاي ومتحرش المطار

وكانت البلوجر المصرية بسمة بشاي، عائدة من رحلة إلى لبنان، وحينما وصلت إلى مطار القاهرة، وقفت في طابور انتظار حقائب السفر، ولكنها فوجئت بواحدة من صديقاتها تضبط رجل يصورها من الخلف، وهو ما استدعى تدخل زوجها وأصدقائها، والتفوا حول المتحرش، وخرجت بسمة في فيديو وهي منهارة تروي تفاصيل ما حدث معها من متحرش المطار، مؤكدة إنها ليست الوحيدة التي يحتفظ لها المتحرش بصور من الخلف، وطالبت بسرعة ضبطه وسجنه، وخلال أيام قليلة جرى ضبط المتحرش ومحاكمته والحكم عليه.