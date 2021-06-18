بطريقة غربية.. أقوى امرأة بالعالم تكسر 3 بطيخات في أقل من 15 ثانية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«إيماجين سميث» المرأة الإسكتلندية التي لقبت بأقوى امرأة في بلدها لعام 2019، عادت من جديد في مقطع فيديو أذهلت به المشاهدين، إذ أنها تمكنت من كسر 3 بطيخات بين فخذيها في أقل من 15 ثانية.

وكانت إيماجين سميث، ترغب في الفوز على الأوكرانية أولجا لياشتشوك، التي كسرت 3 بطيخات قبل ذلك في وقت قياسي، وأصبحت وقتها صاحبة أسرع وقت لسحق البطيخ في العالم، لكن نجحت «سميث» في كسر ثلاث بطيخات بين فخديها فقط في 1.52 ثانية، أقل مما استغرقته «أولجا»، بحسب ما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطانية.

لكن سلطات موسوعة جينيس للأرقام القياسية لم تكن موجودة للتحقق من هذا الإنجاز، لذلك لم يتم تأكيد الوقت الذي حطمته «سميث» باعتباره رقم قياسي جديد، وبدأت «سميث» في التدريبات الرياضية في البداية لتصبح متسابقة خيول، لكن مدربها نصحها بممارسة تمارين القوة، بدلًا من ذلك.

وعبرت «سميث» عن سعادتها بهذه التجربة وكسر البطيخ بين فخذيها، وأن التجربة لم تكن ضمن التدريبات المعتادة عليها، لكنها أحبت الفكرة، وعلقت على تجربتها «إنها طريقة رائعة لإظهار مدى قوّة المرأة.. وهو أمر مذهل وأعتقد أنه يبدو رائعًا عندما تنفجر».

سيدة تحطم أرقام «جينيس» بإنجابها 10 أطفال في «بطن واحدة»

وفي سياق مختلف، كانت امرأة تدعى جوسياما، 37 عامًا، أنجبت 10 أطفال في وقت واحد، بأحد مستشفيات مدينة خاوتينج بجنوب أفريقيا، وحطمت السيدة الجنوب أفريقية، الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس حسبما أكدت صحف محلية جنوب أفريقية، حيث أنجبت «جوسياما» عشرة أطفال في الأسبوع الـ29 من حملها، وذلك بعد أن أظهرت الموجات فوق الصوتية أنها ستنجب ستة أطفال، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التالي ثمانية أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات.