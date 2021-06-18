أشاد به الجمهور.. سعر خيالي لفستان زفاف ابنة علا غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة علا غانم وابنتها، تريند محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفالها بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، مساء أمس الخميس، وتداول رواد السوشيال ميديا الصور الخاصة بالفنانة علا غانم وابنتها من حفل الزفاف.

وأشاد الجمهور كثيرا بالعروس وإطلالتها التي تميزت بالرقة والرقي والبساطة، حسب وصف رواد السوشيال ميديا لها، وحرصت ابنة الفنانة علا غانم على الظهور بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستان بسيط، كما حرصت على ارتداء عقد بسيط أيضا ومناسب لشكل الفستان.

تفاصيل إطلالة ابنة علا غانم في حفل الزفاف

واستعانت العروس بإحدى مصممات الأزياء المشهورات لصناعة فستانها التي ارتدته في حفل زفافها، وكان الفستان من تصميم دار أزياء Monique Lhuillier للمصممة الفليبينية مونيك ليولير، والتي تقدم فساتين الزفاف بلمسة رومانسية أنيقة.

سعر فستان زفاف ابنة علا غانم

وعن سعر فستان ابنة علا غانم في حفل زفافها، فيتراوح سعره بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، وفق الحساب الرسمي لدار أزياء Monique Lhuillier، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أي ما يعادل بين 50 و75 ألف جنيه مصري.

ونشرت الفنانة علا غانم عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور المختلفة لها ولابنتها من حفل الزفاف، وعقب نشرها لتلك الصور، أشاد الجمهور بإطلالتهما، كما قالوا عنهما «فولة واتقسمت نصين»، بسبب الشبه الكبير بينهما.

جدير بالذكر أن الفنانة علا غانم لم تشارك في أي من الأعمال الفنية منذ عام 2017، كما أنها منذ ذلك الحين لم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي سوى في مناسبات عائلية، أو من خلال نشر عدد من الصور برفقة ابنتيها في أمريكا.