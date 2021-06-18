نسرين طافش بإطلالات صيفية جذابة في المالديف.. والجمهور: عروسة البحر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة نسرين طافش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أصبحت تريند محركات البحث المختلفة مثل «جوجل»، وذلك عقب نشرها عدد من الصور على «انستجرام»، خلال استمتاعها بإجازتها في جزر المالديف، وعقب نشرها لتلك الصور تداولها رواد السوشيال ميديا حيث أبدوا إعجابهم بجمالها.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الصور التي نشرتها الفنانة نسرين طافش على «انستجرام» خلال استمتاعها بإجازتها في جزر المالديف.

أول صور لـ نسرين طافش في المالديف

منذ ما يقرب من 5 أيام، بدأت الفنانة نسرين طافش في نشر عدد من الصور لها، أثناء استجمامها بقضاء وقتها على البحر في جزر المالديف، إذ ظهرت في أول صورة لها مرتديه رداء باللون الوردي وجالسة على البحر، ثم حرصت على نشر تسجيل فيديو لها وقامت بنشره.

ثم توالت الصور التي حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، وأشاد الجمهور كثيرا بإطلالتها بملابس البحر.

صور أثارت الجدل للفنانة نسرين طافش

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت الفنانة نسرين طافش عدد من الصور المختلفة التي أثارت الجدل، والتي حرص الجمهور على تداواها مشيدين بجمالها، وكانت من أبرز تلك الصور عندما كانت ترتدي ملابس البحر، وتتناول الفطور خلال تواجدها في المسبح، إذ كانت الطاولة التي تتناول عليها الفطور على شكل قلب، وتطفو على المياه، وحرصت نسرين طافش على التقاط صورة لها وهي تتناول الفطور في المسبح، وعلق الكثير من المتابعين عليها والتي كان أبرزها «عروسة البحر».

كما نشرت آخر صورة لها بإطلالة جذابة، إذ كانت ترتدي «هوت شورت» چينز، وتيشيرت حمالة باللون الأصفر الكناري، أثناء تواجدها على إحدى الممرات الخشبية التي تسير من خلالها داخل المياه، وكانت تستقل «عجلة».