فولة واتقسمت نصين.. لقطات من حفل زفاف ابنة علا غانم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع، أثارتها الفنانة علا غانم خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد إقامة حفل زفاف ابنتها أمس الخميس، والذي سبقه عودتها من الخارج بعد سنوات من الغياب عن مصر.

وفي الساعات الأولى من حفل الزفاف، انتشرت الكثير من الصور للفنانة علا غانم أثناء تجهيز نفسها للحفل، كما نشرت صورة لها أثناء تصفيف شعرها الذي تميز بلونه الأشقر، وهو ما نال إعجاب الجمهور الذين أشادوا بإطلالتها.

تعليق السوشيال ميديا على إطلالة علا غانم

وجاءت ردرو أفعال الجمهور على إطلالة علا غانم التي ظهرت بها خلال حفل زفاف ابنتها لتثني على جمالها، وكان من أبرز تلك التعليقات «لمحات كلها ذوق وجمال.. منورة الدنيا كلها يا قمر.. ربنا يسعدك».

وحرصت الفنانة علا غانم على نشر صورتها تلك التي نالت الكثير من الإشادات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من الصور الخاصة بابنتها وزوجها خلال حفل الزفاف، وعلى الفور تم تداول عدد من الصور المختلفة للعروس بفستان زفافها، والذي أشاد به الجمهور.

الجمهور عن علا غانم وابنتها: فولة واتقسمت نصين

«بنتك نسخة منك يا علا.. فوله واتقسمت نصين»، كان ذلك التعليق هو الأكثر تكرار من جانب الجمهور والمتابعين الذين شبهوا ابنة علا غانم بوالدتها كثيرا في تلك الصور التي انتشرت من حفل الزفاف، وبالرغم من اختلاف لون وقصة الفستان، إلا أن الجمهور شبه الأم وابنتها كثيرا ببعضهما.

ومنذ ما يقرب من 4 سنوات، لم تشارك الفنانة علا غانم في أي من الأعمال الفنية، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية فقط، كما أنها كانت تحرص بين الحين والآخر على نشر صور لها برفقة ابنتيها أثناء تواجدها في أمريكا فقط.