5 مشروبات تبقيك مستيقظا وأكثر تركيزا طوال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع التوتر والقلق اللانهائي في نمط الحياة الحديث، هناك أيام يستيقظ فيها الكثير منا بعقل غاضب ونقص في التركيز والطاقة، وفقًا للخبراء، فإن جوهر كل هذه المشكلات هو قلة النوم وغالبًا ما نستيقظ منهكين.

للبقاء رطبًا ومستيقظًا، فأنت بحاجة إلى نظام غذائي متوازن، إليك 5 مشروبات يمكنك تناولها طوال اليوم بعد أو قبل كل وجبة لزيادة طاقتك بعد ليلة نوم سيئة، وفقا لموقع timesofindia.

عصير أخضر صحي

بعد نوم غير جيد في الليل، فإن أفضل طريقة لبدء يومك هي الانغماس في عصير أخضر صحي، العصائر المصنوعة من الخضر منخفضة السكر وغنية بالألياف وتجعلك تشعر بالانتعاش، كل ما عليك فعله هو مزج نصف حبة أفوكادو، وشريحتين من الأناناس، و 10-12 ورقة سبانخ، و 1 موز، ونصف كوب ماء جوز الهند.

وفقًا للخبراء، فإن الخضر مليئة بالعناصر الغذائية المعززة للطاقة كما أنها غنية بالحديد، مما يساعد في محاربة التعب.

القهوة

لقد ثبت أن القهوة المقاومة تعزز مستويات الطاقة، وتعزز مستويات التحمل أيضًا.

ماء جوز الهند

الآن بعد أن تحكمت في رغباتك وشعورك بالانتعاش بعد ذلك، حان الوقت لاحتساء بعض ماء جوز الهند، إنه محمّل بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والإلكتروليتات، كما أنه مصدر غني للبوتاسيوم الذي يساعد على توازن مستويات السوائل في الجسم وينظم عمل الجهاز العصبي.

شاي أخضر

إذا كنت لا تزال تشعر بالكسل، فحاول تخطي القهوة واحتساء بعض الشاي الأخضر، لقد ثبت أن الشاي الأخضر غني بالكافيين ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، والتي توفر طاقة فورية دون توتر، يشعر الخبراء أن كوبًا من الشاي الأخضر يوفر دفعة مستدامة للطاقة والقوة العقلية، مقارنة بأي مشروب ساخن آخر.

الحليب

أنهي يومك برشفة لطيفة من الحليب الغني بمضادات الالتهابات، والذي لا يعدو أن يكون الحليب مع مسحوق الكركم، يحتوي هذا المشروب المعزز للمناعة على بعض الفوائد القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات التي تعمل على تحسين القلق ونوعية النوم.

نصيحة

في حين أن هذه المشروبات مفيدة للحفاظ على نشاطك وتركيزك، يشعر الخبراء أنه لا ينبغي استبدال هذه المشروبات بالماء، يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة، وهذا يساعد أيضًا في التغلب على التعب والأرق الناتج عن قلة النوم ليلاً.