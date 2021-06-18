كورونا اليوم: "دلتا" تنتشر في 80 دولة.. وسبب إصابة البعض بجلطات دموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-سلالة "دلتا" من كورونا انتشرت في 80 دولة

أعلنت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ظهرت في الهند أول مرة، انتشرت حاليا في أكثر من 80 دولة وأن خبراء الصحة يراقبون الطفرات الأخرى المحتملة لها.

وقالت المسؤولة في المنظمة، ماريا فان كيركوف، إن الطفرات المثيرة للقلق تظهر "زيادة في قابلية انتقال العدوى" ما يعني وجود طفرات "تسمح للفيروس بالالتصاق بالخلية وإصابة الخلية بسهولة أكبر"، وبالتالي "إصابة عدد أكبر من الأشخاص بسرعة"، وفق موقع "الحرة".

-السر وراء إصابة بعض مرضى كورونا بجلطات دموية مهددة للحياة

توصل باحثون أيرلنديون إلى السبب وراء إصابة البعض بالجلطات الدموية بين مرضى الكورونا، خاصة وأن بعض مرضى كورونا فى الحالات الشديدة يعانون من تجلط الدم، وفق ما ذكر موقع thehealthsite.

ووفقًا للباحثين، وجدت الدراسة أن التوازن بين الجزيء الذي يسبب التجلط والذي يُدعى عامل فون ويلبراند (VWF) ، والمنظم المسمى ADAMTS13 ، يتعطل بشدة في المرضى الذين يعانون من COVID-19 الحاد.

-لماذا يُطلب من متعافي كورونا تأجيل التطعيم لـ3 أشهر؟

أشارت تقارير ودراسات إلى أن المرضى المتعافين قد يحتاجون إلى جرعة واحدة من لقاح COVID-19، وفق ما ذكر موقع timesofindia.

وتنصح إرشادات التطعيم حاليًا الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا بالانتظار لمدة 3 أشهر على الأقل قبل الحصول على لقاح COVID-19، ويعتقد الأطباء أن الشخص الذي يتعافى من فيروس كورونا يكتسب مستوى كافٍ من المناعة (حماية الجسم المضاد) بعد محاربة العدوى، وبالتالي لا يحتاج إلى الغرض الإضافي من المناعة الاصطناعية (التي يحركها اللقاح) لفترة من الوقت.