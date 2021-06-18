السر وراء إصابة بعض مرضى كورونا بجلطات دموية مهددة للحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توصل باحثون أيرلنديون إلى السبب وراء إصابة البعض بالجلطات الدموية بين مرضى الكورونا، خاصة وأن بعض مرضى كورونا فى الحالات الشديدة يعانون من تجلط الدم، وفق ما ذكر موقع thehealthsite.

وحدد العلماء في أيرلندا كيف ولماذا يمكن لبعض مرضى COVID-19 تطوير جلطات مهددة للحياة، مما قد يؤدي إلى علاجات موجهة تمنع حدوث ذلك.

-لماذا يصاب بعض مرضى COVID-19 بجلطات دموية؟

الدراسة التي نُشرت في "مجلة التخثر والتخثر"، قام بها باحثون من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI) بجامعة الطب والعلوم الصحية، ووفقًا للباحثين، وجدت الدراسة أن التوازن بين الجزيء الذي يسبب التجلط والذي يُدعى عامل فون ويلبراند (VWF) ، والمنظم المسمى ADAMTS13 ، يتعطل بشدة في المرضى الذين يعانون من COVID-19 الحاد.

وأثبتت الأبحاث السابقة أن تخثر الدم هو سبب مهم للوفاة لدى مرضى كورونا، وقال الدكتور جيمي أوسوليفان، مؤلف الدراسة والمحاضر البحثي في المركز الأيرلندي: "يساعد بحثنا في توفير نظرة ثاقبة للآليات التي تسبب جلطات دموية شديدة لدى مرضى COVID-19 ، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير علاجات أكثر فعالية".

-كيف ولماذا يحدث تخثر الدم لدى مرضى كوفيد؟

لفهم سبب حدوث هذا التجلط، قام الباحثون بتحليل عينات الدم التي تم أخذها من مرضى COVID-19 في وحدة العناية المركزة بمستشفى بومونت في دبلن، وعند مقارنتها بمجموعات التحكم، كان لدى مرضى COVID-19 مستويات أعلى من جزيئات VWF المؤيدة للتخثر ومستويات أقل من ADAMTS13 المضاد للتخثر، علاوة على ذلك، حدد الباحثون تغييرات أخرى في البروتينات تسببت في تقليل ADAMTS.