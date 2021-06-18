الامارات | 6 سنوات سجن لألماني قتل زوجته بسيف بدافع الغيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سنوات سجن لألماني قتل زوجته بسيف بدافع الغيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة ألمانية اليوم الجمعة حكما بالسجن لمدة ستة أعوام على رجل يبلغ من العمر 37 عاما لقتله شريكة حياته بسيف ساموراي خلال نوبة غضب بدافع الغيرة وهو مخمور.

وكانت الضحية،42 عاما، في حفل مع أحد معارفها، ولم تعد إلى منزلها إلا في اليوم التالي في مدينة هيرفورد في يناير الماضي، وعندها اندلع شجار بينها وبين شريك حياتها تعلق أيضا بحياتها العاطفية، ثم طعنها الرجل في بطنها بالسيف الذي يبلغ طوله 75 سنتيمتراً، والذي كان قد اشتراه عبر الإنترنت.

واعتبرت المحكمة إفادات الرجل بمثابة إقرار بالذنب بعد أن اعترف بارتكاب الجريمة، لكنه قال إن هناك بعض الفجوات في ذاكرته. ووجدت المحكمة أن المتهم لم يكن يملك سوى سيطرة محدودة على أفعاله وأمرت باحتجازه في مركز لإعادة التأهيل.

وفي يناير الماضي، قضت محكمة ألمانية بسجن رجل أردني،31 عاما، لمدة 14 عاما واحتجازه في مستشفى للأمراض النفسية لقتله في وضح النهار شريكته السابقة في السكن بسيف ساموراي في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا.

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