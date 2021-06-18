الامارات | القضاء المصري يصدر حكمه في قضية "متحرش المطار"

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري يصدر حكمه في قضية "متحرش المطار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يونيو 2021

قضت محكمة مصرية بمعاقبة موظف بمطار القاهرة بالحبس ثلاث سنوات لإدانته بـ"انتهاك حرمة الحياة الخاصة لامرأة"، في واقعة أثارت جدلا واسعا في مصر خلال اليومين الماضيين.



وأصدرت المحكمة قرارا بتغريم الموظف 20 ألف جنيه مصري (أي نحو 1277 دولارا)، وصادرت الهاتف المستخدم في التصوير. بحسب عدد من الصحف والمواقع الصحافية المصرية.

وكانت المدونة المصرية، بسمة بشاي، نشرت تفاصيل الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي وقالت إن أحد العاملين في مطار القاهرة قام بتصويرها من الخلف.

وانتشر المقطع المصور على نطاق واسع للمدونة وهي تبكي وتشكو من تعرضها للتصوير بغرض التحرش.

ونفى الموظف ما نُسب إليه، وقال في تحقيقات النيابة إنه التقط الصور بغرض توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيا قصده تصويرها بالطريقة التي ظهرت عليها.

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