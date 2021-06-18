الامارات | لهذه الأسباب الخمسة علينا أكل السمك كلّ يوم !

شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب الخمسة علينا أكل السمك كلّ يوم ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لاختصاصيي التغذية، خمسة أسباب لإدراج الأسماك في النظام الغذائي اليومي، بحسب ما نشر موقع “روسيا اليوم”.

وكشفت الخبيرة في حديث تلفزيوني، أن السمك يجب ان يكون حاضراً على طاولة الطعام كل يوم للأسباب التالية:

1 الأسماك غنية بالأحماض الدهنية “أوميغا 3″، التي تحسن عمل القلب والأوعية الدموية، ونشاط الدماغ. كما تساعد “أوميغا 3″ على الوقاية من الاكتئاب والانهيارات العصبية وتساعد على إفراز السيروتونين. وأعلى نسبة لـ”أوميغا 3” موجودة في سمك السلمون.

2 الأسماك مصدر مهم للبروتينات، وهضمها أسهل من اللحوم، وخاصة عندما تكون مطهوة على البخار. كما يمكن تحضير حساء من السمك مع السبانخ والبيض.

3 احتواؤها على نسبة عالية من فيتامين В12 الضروري للوقاية من فقر الدم. وتقول ماكيشا “يجب تحليل الدم على الأقل مرة واحدة في السنة لمراقبة مستوى الحديد في الدم. ويجب تناول سمك التونة 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، وإذا كان الشخص لا يتناول اللحوم فيمكنه تناول سمك التونة يوميا لأنه غني بفيتامين В12".

4 تحتوي الأسماك على فيتامين D الضروري لتقوية العظام”. وتضيف الخبيرة الروسية “30 غراما من سمك الرنجة تعوض نقص هذا الفيتامين في النظام الغذائي”، وتؤكد الخبيرة، أن من يعاني ارتفاع مستوى ضغط الدم، عليه توخي الحذر من تناول هذا النوع من الأسماك، ولكن تناول 30 غراما لن تكون له آثار سلبية.

5 الأسماك البحرية غنية بعنصر اليود، ولكن يجب أن تكون قليلة الملح ولم تخضع لمعالجة حرارية (تجميد وتذويب سريع).

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