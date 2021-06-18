الامارات | أساءت إلى وكيل نيابة..تغريم "فاشنيستا" كويتية شهيرة 80 ألف دينار

شكرا لقرائتكم خبر عن أساءت إلى وكيل نيابة..تغريم "فاشنيستا" كويتية شهيرة 80 ألف دينار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة كويتية أمس، بإلزام الفاشينستا جمال النجادة، بدفع 80 ألف دينار( 988 ألف درهم) لوكيل النيابة، بتهمة الإساءة إليه عبر مقطع صوتي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل.

وصدر الحكم على خلفية القضية المقامة من وكيل النيابة، بطلب التعويض عن الإساءة والألفاظ التي وجهتها المتهمة لوكيل النيابة، بعد استجوابها من قبل النيابة في قضية غسل الأموال، بحسب صحيفة" القبس" الكويتية.

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