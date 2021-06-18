طريقة عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا.. سهلة وسريعة التحضير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عجينة العشر دقائق للبيتزا، واحدة من الوصفات السهلة لتحضير البيتزا سريعا، وهي من الأكلات التي جاءت إلى كل العالم من المطبخ الإيطالي، ولها طعمها المميز في كل وقت، فهي تصلح للإفطار إذا كانت بالخضراوات، وتصلح كذلك للغداء إذا كانت باللحوم أو الدجاج، والجميع يفضل أكل البيتزا تقريبا، خاصة الأمهات لسرعة تحضيرها، كما يفضلها الأطفال والكبار، وفيما يلي طريقة عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا في البيت، خطوة بخطوة بكل سهولة، بالخطوات والمقادير، وكل ما تودين معرفته.

المقادير

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

5 أكواب دقيق.

2 كوب ماء دافئ للعجن.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

نصف كوب زيت زيتون.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا

يخلط 2 كوب من الدقيق مع الماء الدافئ والسكر والخميرة واللبن البودرة بالملعقة أو بالخلاط الكهربائي.

يترك الخليط لمدة 10 دقائق.

تضاف ثلاثة أكواب من الدقيق وزيت الزيتون، ويعجن حتى تصبح العجينة متماسكة وقابلة للتشكيل.

يمكن استخدام العجانة أو العجن باليد.

تصنع كرات من العجين وثم تمد لعمل أي نوع من أنواع البيتزا بالحشوة المفضلة لديك واخبزيها بالطريقة المعتادة.

مكونات عجينة العشر دقائق للبيتزا الهشة

2 كوب دقيق.

ربع كوب زيت أو أكثر.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب ماء دافىء أو أقل للعجن.

زعتر حسب الرغبة.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق للبيتزا الهشة

يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر.

يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمدة ساعة.

يقسم العجين إلى كرات متساوية الأحجام.

يفرد العجين على هيئة دائرة، ومن ثم توضع الصلصة والحشوة، ثم الجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرت لـ 20 دقيقة تقريبا، أو حتى النضج.

يمكن استخدام الحشوة مختلفة في كل مرة.