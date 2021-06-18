تعرف على الأعراض الجديدة لـ فيروس كورونا: بينها الرشح

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصبحت أعراض فيروس كورونا المستجد، معروفة بالنسبة لعدد كبير من الناس، خاصة بعد التعايش مع الوباء لما يقارب العام ونصف العام، إلا أن السلالات الجديدة المتحورة للفيروس، تؤدي إلى ظهور المزيد من الأعراض الجديدة على المرضى، وهو ما أكدته دراسة حديثة صادرة عن كلية كينجز لندن بإنجلترا، حيث توصل العلماء إلى أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا تغيرت بسبب ظهور سلالات جديدة.

أعراض فيروس كورونا الجديدة

وأوضح العلماء أن الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس كورونا تشمل:

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

الصداع النصفي.

التقيؤ.

آلام البطن.

الغثيان.

وآلام المفاصل.

فقدان السمع.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ علم الأوبئة الجينية تيم سبيكتور والمشرف على الدراسة، وفقا لما نشره موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، «قد يكون الشخص مصابا بفيروس كورونا وفي اعتقاده أنه مصاب بنوع من البرد الموسمي، فيذهب إلى الحفلات وينقل العدوى للآخرين».

وأفادت إدارة الصحة العامة البريطانية في وقت سابق، بأن السلالة الهندية من فيروس كورونا مُعدية أكثر من سلالة «كينت» التي تم اكتشافها في خريف عام 2020، بنسبة 60%.

ويجب الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أوضحت من قبل عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه هناك أعراض غير شائعة لفيروس كورونا وينبغي الانتباه إليها وهي:

فقدان الشم والتذوق.

احتقان الأنف.

احمرار العين.

التهاب الحلق.

الصداع.

ألم العضلات أو المفاصل.

طفح جلدي في أماكن متفرقة.

الغثيان أو القيء.

الإسهال.

الدوار أو الدوخة.

من جهته، أوضح الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، لـ«الوطن»، إن سبب ظهور أعراض جديدة أو غريبة للإصابة بفيروس كورونا، يكون ناتجا عن ردة فعل مناعة الجسم، حيث تختلف من شخص لآخر.