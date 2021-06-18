الامارات | الهند: العثور على رضيعة في صندوق في البحر

شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: العثور على رضيعة في صندوق في البحر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر أخيراً على طفلة حديثة الولادة موجودة داخل صندوق خشبي طاف على نهر الغانج في الهند، في حادثة جديدة تسلط الضوء على وأد البنات.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، اليوم، أن ركاب قارب كان يبحر في نهر الغاج بولاية أوتار براديش، شمال الهند، سمعوا صراخ رضيعة، وقال أحد الركاب غولو تشودري إنه تم اكتشاف الرضيعة بعمر 21 يوما في 14 يونيو الجاري، وهي ملفوفة بوشاح أحمر في صندوق مزين بصور الآلهة الهندوسية. وحمل الرجل الرضيعة بين يديه ونقلها إلى المستشفى، بينما أفادت تقارير محلية بأن حالة المولودة جيدة.

وحسب "سكاي نيوز عربية" من المقرر نقل الرضيعة في وقت لاحق إلى دار للرعاية الاجتماعية، فيما أكدت حكومة الولاية أنها ستغطي تكاليف رعاية الطفلة.

وقال تشودري في تصريحات للصحفيين بعدما انتشرت القصة على نطاق واسع إن الآخرين الذين سمعوا صرخات الفتاة تجاهلوها ببساطة،

وأضاف "لكنني هرعت لإنقاذها، وعندما فتحت الصندوق الخشبي ، وجدتها".

ونظرا لتصرفه النبيل، قال رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، إنه سيتم مكافأته بمنزل جديد ومزايا حكومية.

وقالت الشرطة المحلية إن الصندوق كان يحتوي على بطاقة تحتوي على وقت وتاريخ ميلادها. وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد التخلي عن الفتاة بسبب جنسها، إلا أن المؤشرات تدل على ذلك، خاصة أن معدلات وأد الإناث في الهند هي من بين أعلى المعدلات في العالم.

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