إليك ما يحدث لجسمك عندما تبدأ في تناول بيضتين يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من الأطعمة الضرورية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها على مائدة الإفطار، وذلك لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عندما تبدأ في تناول بيضتين يوميا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما ذكر موقع"timesofindia".

- الحفاظ على صحة الشعر والأظافر

البيض غني بفيتامينات ب بما في ذلك فيتاميني "ب 12" و"ب 5"، البيوتين، الريبوفلافين، الثيامين والسيلينيوم، وكل هذه الفيتامينات رائعة للحفاظ على الشعر والبشرة والأظافر، حيث تناوله يغذي الخلايا، ويعزز مرونة الجلد، فضلا عن مكافحة الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.

- تقوية جهاز المناعة لديك

تحتوي بيضتين على 59 % من المدخول الغذائي الموصى به من السيلينيوم، و32 % من (RDI) المدخول من فيتامين أ و14 في المائة من RDI للحديد، وكل هذه العناصر الغذائية تساهم بشكل كبير على تقوية جهاز المناعة، لذا يعمل البيض كواحد من أفضل العلاجات لدرء نزلات البرد والإنفلونزا.

- تحسين صحة البصر

وجدت الدراسات أن مضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين وأوميجا 3، الموجودة في البيض تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة العين على المدى الطويل من خلال الحماية من تنكس الشبكية.

- تعزيز وظائف المخ والذاكرة

كما تساهم المادة الشبيهة بالفيتامينات التي تعرف باسم "الكولين"، على استقلاب الدهون والحفاظ على أغشية الخلايا السليمة، وتحسين وظائف المخ والذاكرة.

- يمد الجسم بفيتامين د

يعاني معظم الأشخاص من نقصه، وقد يساعد هذا الفيتامين الموجود في البيض أيضًا في امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل في الجسم، مما يحافظ على صحة العظام والأسنان.

- اكتساب العضلات

تحتوي البيضة على 6 جرامات من البروتين، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة بعد التمرين، لذا يساهم استهلاك بيضتين في تقوية العضلات والعظام.

- تكوين كرات الدم الحمراء

يحتوي البيض على الكثير من حمض الفوليك، وهو نوع من فيتامين ب الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، بالإضافة إلى يعتبر تناول هذه المغذيات أمرًا بالغ الأهمية أثناء الحمل، لنمو الجنين بشكل سليم.