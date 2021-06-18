حمل ريهام حجاج آخرهم.. مواقف تصدرت بها التريند: صور وخناقات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث مثل «جوجل»، وذلك بعد إعلان خبر حمل ريهام حجاج أمس، الأمر الذي تداوله متابعي الفنانة بعدد من التعليقات المختلفة، كما توجهوا للبحث عن تصريحاتها في هذا الشأن.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها الفنانة ريهام حجاج تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نبأ حمل ريهام حجاج، ولكنها أصبحت حديث «السوشيال ميديا» كثيرا خلال الفترات الأخيرة، بسبب عدة أحداث مختلفة.

تفاصيل حمل ريهام حجاج

وأعلنت الفنانة ريهام حجاج أمس عن خبر حملها، موضحة أنها تنتظر مولودا جديدا لاستكمال عائلتها الصغيرة، وبالرغم من أن الفنانة ريهام حجاج لم تكن تخبر أحدا بحملها، إلا أن الخبر انتشر وتداول عبر وسائل الإعلام قبل إعلانها ذلك بنفسها.

أزمتها في مسلسل رمضان 2021

وخلال شهر رمضان الماضي، تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، بسبب أزمتها مع عدد من نجوم مسلسل «وكل ما نفترق»، إذ تداولت أنباءً عن مشاجرتها مع إحدى الممثلات، متهمة إياها أنها تقوم بتعطيل التصوير بسبب تأخرها.

وبعد عرض عدة حلقات من المسلسل، عادت مرة أخرى لتتصدر التريند بعد ظهورها مرتدية جلباب صعيدي وبقصة شعر تشبه شعر الرجل، إذ كان يعتقد الكثيرين أنها تمثل دور شاب، وتعرضت تلك الهيئة للكثير من الانتقادات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن هيئة رجال الصعيد ليست مثل هيئتها.

صور ومغازلة زوجية

ومنذ عدة شهور تصدرت الفنانة ريهام حجاج تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث أيضا، بعد نشرها عدد من الصور مع زوجها ومغازلتها له، وكذلك صور لبوكيه الورد الذي أحضره لها زوجها، وتداول الجمهور تلك الصور باعتبارها موجهة للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من زوجها.