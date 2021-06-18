حفيدة سوسن بدر في أحدث ظهور: «بتعلمني كل حاجة على إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

صورة جديدة لـ حفيدة سوسن بدر، نشرتها الفنانة سوسن بدر عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، وخلال ساعات قليلة أصبحت صورة حفيدة سوسن بدر واحدة من ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت الصور شبه كبير وواضح بينها وبين حفيدتها، وكتبت في تعليقها على الصورة، «اللي بتعلمني كل حاجة على الانستجرام.. حفيدتي ملك».

وظهرت ملك حفيدة الفنانة سوسن بدر لأول مرة، وكان الشبه بينهما واضحا في الصور، وارتدت سوسن بدر «تي شيرت» باللون الأبيض، وحفيدتها بـ«تي شيرت» «بيبي بلو»، وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الصورة، معلقين على الشبه الواضح بينهما، وكان من بين التعلقيات، «شبه جدتها بالميلى»، و«ما شاء الله شبه حضرتك جدا، ربنا يبارك فيها»، و«قمر شبهك»، و«شبهك بالظبط ما شاء الله».

سوسن بدر تتألق في جلسات التصوير

الجدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر تظهر كل حين بجلسة تصوير جديدة لها تنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها إطلالتين جذابتين، حيث تألقت في المرة الأولى بفستان أزرق داكن، «وان شولدر» تميز بكونه «تايبست» مُجسم أظهر رشاقتها، بتوقيع «saraonsi» مع مكياج بدرجات الأزرق الجذابة.

بينما ظهرت الفنانة في الإطلالة الثانية، بفستان طويل باللون المارون، تميز بكونه بأكمان طويلة ومُجسم، بتوقيع ouadsarkis، واعتمدت على مكياج بدرجات النيود، بتوقيع «rashad».

تعليق يغضب جهمور الفنانة سوسن بدر

وكانت سوسن بدر قد تعرضت مؤخرًا للتنمر، من خلال أحد التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث شاركت منشور تعزية عقب وفاة المخرج السوري حاتم علي، ليرد عليها أحد المتابعين، قائلًا «عقبالك»، ما أدى إلى غضب كثير من جمهور الفنانة الكبيرة سوسن بدر.