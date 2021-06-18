3 أنواع مختلفة من الشاي تساعد في علاج أمراض متعددة.. احرص على تناولها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوي الشاي على عدد كبير من الفوائد المختلفة للجسم بحسب نوع الشاي، منها ما يعد عامل مساعد لزيادة طول العمر وتقليل مخاطر التعرض للسرطان، بالإضافة لعدد آخر من الأمراض التي تصيب الأشخاص وتعرضهم لعواقب صحية خطيرة، وذلك بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم» عن 3 أنواع مختلفة من الشاي، تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية.

شاي المريمية

يزرع شاي المريمية في مقاطعة ويسترن كيب بجنوب إفريقيا، وتتميز بمجموعة من الفوائد الصحية التي تساعد على إطالة عمر الفرد، ومنها دعم صحة القلب، والوقاية من السرطان، والتحكم في مرض السكري والوقاية منه، ودعم الهضم الصحي، ومكافحة الالتهابات، وتعزيز تقوية العظام، ودعم فقدان الوزن، وإبطاء عملية الشيخوخة، وعلاج ضغط الدم، ودعم صحة الجلد، ومكافحة قشرة الرأس ودعم صحة الكلى.

وتكمن الفائدة الغذائية الرئيسية في هذا النوع من الشاي في محتواه الغني بمضادات الأكسدة وكونه مصدرا لبعض مركبات البوليفينول الفريدة، بما في ذلك الأسبالاثين.

شاي البابونج

ويتميز شاي البابونج بكونه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية وخصائصه المضادة للبكتيريا، وتساهم قدرته على تعزيز طول العمر من خلال قدرته القوية على تهدئة واسترخاء الأعصاب.

وأجريت الدراسة على الفرع الطبي بجامعة تكساس بتحليل لـ1677 رجلا وامرأة أمريكيين مكسيكيين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وحللت كيف ساعد استهلاك شاي البابونج في إطالة العمر، وكشفت الدراسة أيضًا أن الشاي ساعد في تقليل مخاطر الوفاة بنحو الثلث مقارنة بمن لم يشربه.

الشاي الأخضر

يوفر الشاي الأخضر دعم مناعي قوي لمحاربة الأمراض وإطالة جودة الحياة، إذ أن أوراقه تحتوي على مضادات أكسدة قوية تسمى مادة البوليفينول، التي تساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب وهشاشة العظام وغيرها من المشاكل المزمنة.

ووجد الباحثون أنه من بين أكثر من 100000 بالغ صيني تم تتبعهم، فإن أولئك الذين شربوا الشاي الأخضر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال السنوات السبع المقبلة.