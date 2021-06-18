الامارات | سميرة عبد العزيز: محمد رمضان أهانني وقال لي "يا حقيرة يا شحاتة حذاء أمي أفضل منك"

شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: محمد رمضان أهانني وقال لي "يا حقيرة يا شحاتة حذاء أمي أفضل منك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ المصري أنها تعرضت للإهانة اللفظية من الفنان محمد رمضان، برسالة عبر تطبيق "واتس آب".

وقالت عبد العزيز لـصحيفة "الوطن" المصرية: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وتابعت قائلة إن ذلك بسبب رفضها المشاركة في أحد أعماله التلفزيونية.

وأكدت في تقرير لـ "روسيا اليوم" أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن "رفضها عرضا فنيا أمر عادي ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه".

يشار إلى أن سميرة عبد العزيز كشفت عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي" حسب قولها.

وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، و"كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

كما نفت إهانتها محمد رمضان، بعد تصريح أدلت به في أحد البرامج التلفزيونية، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه إنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال" بسبب أنها "لا تنجب أمثاله"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وقالت بغضب "لقد حرفوا تصريحاتي في مواقع السوشيال ميديا بتفاهة، وزعموا أنني أرفض العمل مع محمد رمضان لأنه أسمر البشرة. رفضت الدور ليس لأنه محمد رمضان، فهو كفنان على عيني وراسي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وهو حر في اختيار الدراما التي يقدمها للجمهور، أنا رفضت الدور وهذا من حقي".

وتابعت: "عندما قلت في البرنامج أنني لا أنجب هذا، كنت أقصد البلطجي ولا أقصد محمد رمضان".

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