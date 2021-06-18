الأعراض الرئيسية للإصابة بالسلالات الجديدة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أكثر من عام على التعايش مع فيروس كورونا، بدا أن كثيرين حفظوا الأعراض الرئيسية عند الإصابة بهذا الوباء، ولكن مع السلالات الجديدة ظهرت أعراض أخرى.

وتوصل علماء في كلية كينغز لندن إلى أن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا تغيرت بسبب ظهور سلالات جديدة.

وأوضح العلماء أن الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس كورونا تشمل سيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع النصفي والتقيؤ وآلام البطن والغثيان وآلام المفاصل وفقدان السمع، وفقا لـ"سبوتنيك".

وقال أستاذ علم الأوبئة الجينية تيم سبيكتور: "قد يكون الشخص مصابا بفيروس كورونا وفي اعتقاده أنه مصاب بنوع من البرد الموسمي فيذهب إلى الحفلات وينقل العدوى للآخرين".

وأفادت إدارة الصحة العامة البريطانية في وقت سابق، بأن السلالة الهندية من فيروس كورونا مُعدية أكثر من سلالة "كينت" التي تم كشفها في خريف عام 2020، بنسبة 60 بالمئة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن الطفرات الجديدة من فيروس "كورونا" المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمحصنين ضده.